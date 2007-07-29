گزینه های استانداری یزد / هیلاری انگلیسی در پرس تی وی! / انتصاب مسئله دار در مخابرات/ قاچاق معکوس بنزین عمانی در جنوب / بی خیالی مسئولان اتاق بازرگانی/ پارک شادی با طعم صدای آمریکا و....

گفته می ‌شود...

* استاندار فعلی کرمان، وزیر سابق تعاون و همچنین مدیر کل ارشاد استان یزد که در سال های 76 تا 84 ریاست دفتر یکی از روحانیون صاحب نظر کشورمان را بر عهده داشت، گزینه های جدید استانداری یزد هستند اما هر یک از آنها به خاطر مسائل مختلف از مزیت ها و محدودیت هایی برای تصدی این سمت برخوردارند و این مساله سبب تاخیر در تعیین استاندار شده است.

* هفته نامه‌ ساندی‌ تایمز انگلستان نوشت:‌ پسر هیلاری‌ بین‌ وزیر محیط زیست‌ انگلیس‌ برای‌ شغل‌ گویندگی‌ در شبکه‌ تلویزیونی‌ «پرس تی وی» وابسته‌ به‌ رادیو تلویزیون‌ دولتی‌ ایران‌ آزمون‌ داده‌ است. "جاناتان‌ بین" همچنین برای این منظور آزمون چهره‌ هم داده‌ است.‌‌ جاناتان‌ اخیرا در یکی‌ از دفاتر این‌ تلویزیون‌ در غرب‌ لندن‌ برای‌ برنامه‌ جوانان‌ درنظر گرفته‌ شده‌ است.‌‌ وی‌ هنوز در حال‌ تحصیل‌ است‌‌. مجید خبازان‌ ‌ یکی‌ از مدیران‌ این‌ شبکه به ساندی تایمز گفت:‌ جاناتان‌ تست‌ داده‌ است.‌‌ وی‌ افزود جاناتان‌ خیلی‌ جوان‌ است‌ اما به‌ گمانم‌ برای‌ یکی‌ از برنامه‌ های‌ ما که‌ مربوط به‌ جوانان‌ است‌ مناسب‌ باشد‌. تایمز نوشت:‌ درصورتی که‌ جاناتان‌ در این‌ شبکه‌ صاحب‌ شغل‌ شود این‌ مسئله‌ برای‌ پدرش‌ که‌ منتقد ایران‌ است‌ ناراحت‌ کننده‌ خواهد بود‌.

* اخیرا یکی از سایت ها، نرم افزاری طراحی و به افراد خواهان راه امن برای ارسال پیام های محرمانه به دیگران معرفی کرده و مدعی شده استفاده کنندگان از این نرم افزار می توانند پیام های خود را مخفیانه و به نحوی که شک دیگران را بر نمی انگیزد، درون تصاویر پنهان کنند . در این روش ظاهرا فقط دریافت کننده تصویر با استفاده از این نرم افزار و وارد کردن رمز، متن مخفی شده در عکس را مشاهده می کند!

* یکی از مسئولان وزارت ارتباطات که بازرسی نهاد ریاست جمهوری با توجه به سوء مدیریت و فساد اقتصادی او دستور عدم به کار گیری وی توسط دستگاه های دولتی را صادر کرده است ، بعد از بازنشستگی به عنوان مشاور عالی وزیر و دبیر شورای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در بخش مخابرات، منصوب شده است.

* یک عضو غیر قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که خبرگزاری مهر پیش از این اخباری را درباره سوابق و فعالیت اقتصادی او منتشر کرده بود و قرار بود پرونده او در کمیته انضباطی اتاق کشور بررسی شود، اخیرا مسئولیت کمیسیون حل اختلاف اتاق یکی از استان های شمالی کشور را بر عهده گرفته و به دنبال ارتقاء جایگاه است و مسئولان امر نیز، در این زمینه پاسخگو نیستند!

* یکی از اعضای بریده از گروهک تروریستی منافقین دست به افشاگری درباره "توطئه کثیف و جدید" سران گروهک نفاق علیه خانواده های هواداران نادم خود در اردوگاه اشرف دربغداد زده و گفته سازمان مجاهدین (منافقین) همیشه سعی کرده جمهوری اسلامی را به سمت خشونت هل بدهند و در تازه ترین شگرد، اعضای خود را وادار می کند از طریق تماس با خانواده های شان، زمینه زندانی شدن آنها را فراهم کنند تا خوراک تبلیغاتی مناسب برای منافقین درسطح بین المللی ایجاد شود .خانواده هایی که هوشیارانه وارد این بازی نشوند، مورد اخاذی سران خشونت قرار می گیرند.

*گفته می شود بنزین در حلب های 20 لیتری بسته بندی شده و به شکلی کاملا شکیل در شهرهای جنوبی کشور از جمله بندرعباس به فروش می شود. با سهمیه بندی شدن بنزین قاچاق بنزین در جنوب ایران و در خلیج فارس شکل معکوس به خود گرفته و این بار از کشورهای عرب خلیج فارس بنزین به کشور ما قاچاق می شود. ظاهرااین بنزین ها بیشتر از عمان به ایران می آید. در این کشور بنزین لیتری 150 تا 200 تومان است و بنزین هایی که به کشور ما آمده و به فروش می رسد لیتری 350 تا 400 تومان است.

* یک نشریه تبلیغاتی رایگان که عنوانی دولتی را نیز برای خود برگزیده و در 100 صفحه رنگی در تیراژ 30 هزار نسخه با مجوز رسمی وزارت ارشاد منتشر می شود، در یک آگهی تبلیغاتی مربوط به ضمانت کامپیوتر، از "خلیج فارس" به عنوان "الخلیج" یاد کرده است.

* درپی برکناری مدیرعامل راه آهن کشور، اسنادی از کارکرد اقتصادی مافیای این صنعت مطرحش ده است که بر اساس یکی از آنها، مناقصه 7/84/19 (مربوط به سیستم علائم و ATC محور جنوب) به ارزش تقریبی 100 میلیون دلار، با حذف رقبا (از جمله شرکت های صا ایران و ناظر فرزان) به مبلغ 106 میلیون یورو به شرکتی خود ساخته واگذار شده است. البته شورای اقتصاد هنوز این بودجه را در اختیار آنها قرار نداده است.

* پس از طرح چند پروژه فاقد توجیه فنی و اقتصادی در کردستان که سرنوشت آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد، یکی از اهالی استان آذربایجان در حالی مجوز "احداث کارخانه آرد بدون سهیمه" را دریافت کرده که احداث کارخانه آرد، از سوی دولت ممنوع اعلام شده و فرد مذکور به دنبال تسهیلات میلیاردی مربوط به این کار است؛ استان کردستان در طول سال های اخیر به "گلستانی برای سرمایه خواران" تبدیل شده که این مساله باید توسط مسئولان امر جدی گرفته شود.

* مسئولان پارک شادی (شهربازی) یکی از شهرهای کردنشین که درکنار یکی ازمناطق تاریخی و پر تردد این شهر قرار دارد، ازساعت 21 لغایت 23 شب چهارم خرداد ماه، دراقدامی عجیب، برنامه رادیو صدای آمریکا و سخنرانی یکی از زنان ضد انقلاب فراری درباره نظام جمهوری اسلامی را به طور مستقیم پخش کرده است!

* بررسی اسناد و مدارک مالی یکی از باشگاه های بزرگ کشور نشان می دهد، مدیر عامل پیشین این باشگاه ماهیانه 50 میلیون ریال به عنوان حقوق و نهایتا یکصد میلیون ریال نیز به عنوان حق سنوات دریافت کرده است.

.* دستگاه مذهبی واتیکان نفر دوم سفارت خود در تهران و یک کشیش پیرو فرقه کاتولیک را به دلیل برگزاری جلسه سخنرانی یک استاد دانشگاه ایرانی درکلیسای حضرت ابراهیم (ع) درخصوص اشتراکات دین مبین اسلام وآئین مسیحیت، ازسمت هایشان برکنار کرد.

* روند رسیدگی به پرونده یکی از قاچاقچیان صاحب نفوذ لوازم خانگی و صوتی و تصویری که سال گذشته توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده، به کندی طی می شود . دستگاه قضایی هنوز برای این فرد که تحت پوشش قطعات منفصله اقدام به ورود غیر قانونی لوازم مذکور می کرد و اکنون با فشار افراد ذی نفوذ قصد انحراف در مسیر دادرسی دارد، حکم صادر نکرده است.

* برخی نهادهای علمی کشور، تدوین گزارشی حقیقی از فعالیت های صورت گرفته در زمینه های "جنبش نرم افزاری" و "ایجاد کرسی های نظریه پردازی" برای ارائه به مسئولان عالیرتبه کشور را در دستور کار خود قرار داده اند.

* تولید یکی از سریالهای تلویزیونی که سالها برروی آن سرمایه گذاری شده ، مدتی است به دلیل مشکلات ناشی از سهمیه بندی بنزین متوقف شده است . ظاهرا قرار است به زودی وزیر نفت ازعملیات تولید این محصول فرهنگی بازدید نموده وبه جهت تعداد بالای ماشین های بکار گرفته شده دراین فیلم دستوراتی را صادر نماید.