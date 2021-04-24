انتخاب اصلح برای گرم کردن تنور انتخابات ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی دستگاه‌های مرتبط با مساجد برای مشارکت گسترده در انتخابات افزود: تقویت مشارکت آگاهانه و گسترده مردم در انتخابات مورد توجه باشد ️زیرا موضوع شکل‌گیری هسته‌ها و زیرساخت‌های نرم افزاری، حرکتی برای گرم شدن تنور انتخابات خود یک عبادت بزرگ است. ️

وی افزود: حضور حداکثری و همگانی مردم و انتخاب اصلح در انتخابات اهمیت دارد و باید جدی گرفته شود. ️

وی با عنوان اینکه این انقلاب در پی برگزاری بسترها و محافل مذهبی به‌وجود آمد، افزود: دشمن هم فهمید که برای عدم بقای انقلاب باید با همان علت ایجاد انقلاب آن بجنگد، بنابراین ما در طول این انقلاب در برخی از تصمیمات و تبلیغات و شعارها یک ملاحظات جدی داریم زیرا در مجموع تبلیغات منفی برای این حوزه وجود دارد و در حال مدیریت است. ️

آیت الله لائینی با اظهار اینکه چرا ما نمی‌توانیم از علت ایجاد انقلاب درست استفاده کنیم، گفت: باید در مقابل از فرصت‌ها استفاده کنیم، اگر انسجام را حفظ کنیم و در یک جمع برای هم افزایی نظرات استفاده کرده راهکارهای کلیدی را به شبکه گسترده؛ سازمان تبلیغات، اوقاف، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، پایگاه‌های مقاومت دهیم.

امام جمعه ساری گفت: قطعاً مردم فهیم ما در انتخابات شرکت می‌کنند، البته آزردگی‌ها و نگرانی‌ها در ارتباط با گرانی‌ها وجود دارد ولی راهش عدم شرکت در انتخابات نیست.