  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۴۰

گزارش مهر از مالزی - 164

داور سوری دیدار ایران و مالزی را قضاوت می کند

داور سوری دیدار ایران و مالزی را قضاوت می کند

دیدار تیم های ایران و مالزی در سومین دیدار مرحله مقدماتی مسابقات جام ملتهای آسیا را داوری از سوریه قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مالزی، دیدار تیم های ایران و مالزی از گروه سوم رقابتهای جام ملتهای آسیا که ساعت 05/16 فردا به وقت تهران در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپورمالزی برگزارخواهد شد را محسن بسام از سوریه قضاوت خواهد کرد.

ضمن اینکه حمدی الغدیری از سوریه و محمد حمد الغمدی ازعربستان به عنوان کمک داور محمد بسام را در قضاوت این دیدار همراهی خواهند کرد. 

خلیل ابراهیم الغمدی ازعربستان داور چهارم این مسابقه خواهد بود و رابرت تورس از گوام وظیفه نظارت این دیدار را برعهده خواهد داشت .

داوران سه مسابقه فردا که بصورت همزمان برگزار خواهد شد نیز به شرح زیر است :
* ازبکستان - چین
داور: سعد کمیل از کویت
* عربستان - بحرین
داور: نیشیمورا از ژاپن
* اندونزی - کره جنوبی
داور: مارک شیلد از استرالیا
کد مطلب 519655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها