داور سوری دیدار ایران و مالزی را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مالزی، دیدار تیم های ایران و مالزی از گروه سوم رقابتهای جام ملتهای آسیا که ساعت 05/16 فردا به وقت تهران در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپورمالزی برگزارخواهد شد را محسن بسام از سوریه قضاوت خواهد کرد.



ضمن اینکه حمدی الغدیری از سوریه و محمد حمد الغمدی ازعربستان به عنوان کمک داور محمد بسام را در قضاوت این دیدار همراهی خواهند کرد.



خلیل ابراهیم الغمدی ازعربستان داور چهارم این مسابقه خواهد بود و رابرت تورس از گوام وظیفه نظارت این دیدار را برعهده خواهد داشت .



داوران سه مسابقه فردا که بصورت همزمان برگزار خواهد شد نیز به شرح زیر است :

* ازبکستان - چین

داور: سعد کمیل از کویت

* عربستان - بحرین

داور: نیشیمورا از ژاپن

* اندونزی - کره جنوبی

داور: مارک شیلد از استرالیا

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