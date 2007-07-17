داور سوری دیدار ایران و مالزی را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مالزی، دیدار تیم های ایران و مالزی از گروه سوم رقابتهای جام ملتهای آسیا که ساعت 05/16 فردا به وقت تهران در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپورمالزی برگزارخواهد شد را محسن بسام از سوریه قضاوت خواهد کرد.
ضمن اینکه حمدی الغدیری از سوریه و محمد حمد الغمدی ازعربستان به عنوان کمک داور محمد بسام را در قضاوت این دیدار همراهی خواهند کرد.
خلیل ابراهیم الغمدی ازعربستان داور چهارم این مسابقه خواهد بود و رابرت تورس از گوام وظیفه نظارت این دیدار را برعهده خواهد داشت .
داوران سه مسابقه فردا که بصورت همزمان برگزار خواهد شد نیز به شرح زیر است :
* ازبکستان - چین
داور: سعد کمیل از کویت
* عربستان - بحرین
داور: نیشیمورا از ژاپن
* اندونزی - کره جنوبی
داور: مارک شیلد از استرالیا
دیدار تیم های ایران و مالزی در سومین دیدار مرحله مقدماتی مسابقات جام ملتهای آسیا را داوری از سوریه قضاوت خواهد کرد.
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