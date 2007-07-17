نظام آموزشی کشور تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمود احمدی نژاد که بعدازظهر امروز درجمع مربیان و فرهنگیان سازمان فنی و حرفه ای کشور سخن می گفت، تاکید کرد : شما مسئولان این سازمان باید بدانید مهارت لازم است ولی کافی نیست، شما باید خلاقیت و نوآوری را زمینه کار خود کنید زیرا خلاقیت باعث خواهد شد تا فرد در هیچ جا نماند و مهمتر اینکه کشور به سمت و تعالی حرکت کند.



رئیس جمهور افزود : ساختن کشور نیازمند کار عالمانه و هوشمندانه است ، بدون کار و تلاش سازنده نه تنها یک ملت ، بلکه یک فرد هم نمی تواند قدمی به جلو بردارد.

وی با اشاره به بیکاری حدود سه میلیون جوان ایرانی درکشور، بر ضرورت ایجاد اشتعال توام با آگاهی تاکید کرد: کشور بدون علم و تخصص و دانش امکان حرکت رو به جلو ندارد.



دکتر احمدی نژاد دانش را چراغ راه پیشرفت کشور خواند و یادآور شد: دانشی که بتواند راهکار عملی برای ساختن جامعه باشد مفید است نه هرعلم و دانشی ، دانشی که وبال باشد و مطلقا در تصمیم گیری و برنامه ریزی زندگی نقشی نداشته باشد فایده ای ندارد.

وی گفت: کاربلدی و یا همان مهارت امروز یکی از نیازهای کشور است، ممکن است ذهن کسی انباشته از علم باشد اما توان جابه جا کردن یک لیوان آب را نداشته باشد ، ما باید تلاش کنیم تا فن و دانش را در کنار یکدیگر به کار گیریم .

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما هم به علم و هم به دانش نیازمندیم گفت: در سالهای گذشته حرفه آموزی سینه به سینه می چرخید ولی می بینیم شرایط روز باعث شده مهارت ها دیگر به شکل گذشته منتقل نشود . بنابراین باید سازمان فنی و حرفه ای امین و قرص و محکمی داشته باشیم تا حرفه ها را به جوانان کشور آموزش دهیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز بیش از 100 هزار فارغ التحصیل کشاورزی در کشور وجود دارد ولی این افراد توان اداره یک زمین کشاورزی را ندارند. این حرفه آموزی و مهارت است که گره کار را بازمی کند که این موضوع برعهده شما مسئولان فنی و حرفه ای است.

احمدی نژاد اظهار داشت: بسیاری از مشاغل مولد کشور به دلیل قطع حرفه آموزی در حال از بین رفتن است مثلا در وزارت نفت ما به حرفه های مختلفی همچون جوشکاری نیازمندیم ولی به دلیل اینکه جوشکارحرفه ای که کاربلد باشد نداریم، مجبور می شویم یا کار را با سرعت کمتری به جلو ببریم و یا اینکه آن را به دیگران بسپاریم.

وی افزود: متاسفانه استعمار گذشته باعث شد که خودباوری از ما گرفته شود ، شما مسئولین فنی و حرفه ای باید تلاش کنید تا این خودباوری برگردانیم.

رئیس جمهور در ادامه خلاقیت را یکی از مهمترین بخش های حرفه آموزی خواند و گفت: اگر ما خلاقیت ها را افزایش دهیم تقلید کورکورانه تعطیل خواهد شد.



وی خطاب به مدیران آموزش کشور با بیان اینکه ما بدنبال تغییر نظام آموزشی کشور هستیم افزود :‌ آموزش و پرورش تلاش می کند شخصی را تربیت کند که به دانشگاه برود و دانشگاه هم بدنبال آن است تا یک دانشجوی در سطح دکترا و یا از آن پایین تر به جامع تحویل دهد، مگرمشکل ما مدرک است باید این موضوع را تغییردهیم. این یک موضوع تحمیلی است که آموزش ما متاسفانه در گذشته به این شکل بوده است.

رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه امروز ارتباط خوبی بین سازمان فنی وحرفه ای و آموزش برقرار شده گفت: شما مسئولان سازمان فنی و حرفه ای باید تلاش کنید تا با هنرستانها ارتباط تنگاتنگی داشته باشید و از تجربه آنها استفاده کنید.

دکتر احمدی نژاد گفت : اگر سه میلیون ظرفیتی که برای آموزش در کشور وجود دارد برقرار شود شما انقلاب بزرگی کرده اید و دولت هم به طور کامل از شما حمایت خواهد کرد، شما مسئولان نگران ظرفیت نباشید زیرا کشور های اطراف ما بدنبال مهارت هستند.

رئیس جمهور همچنین خطاب به مدیران زن فنی و حرفه ای گفت: شما مدیران زن باید تلاش کنید تا مدل های ایرانی را در کشور رایج کنید ، شما باید لباس ، غذا و حتی آرایش ایرانی را ترویج دهید.

پیش از سخنان رئیس جمهور جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی نیز به ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود پرداخت.

وی گفت: در برنامه چهارم 5/2 درصد از نرخ رشد سالانه مربوط به بهره وری است . 60 درصد از این بخش بهره وری مربوط به نیروی کار و 40 درصد بهره وری سرمایه است که خوشبختانه نرخ رشد بهره وری در نیروی کار نسبت به سال قبل بهتر است.

وزیر کار افزود: در کنار فرهنگ سازی ، انضباط و وجدان کاری و همچنین انگیزه مهمترین بخش بهره وری در نیروی کار است که این موضوع باعث ارتقاء مهارت در بخش نیروی کار می شود.

جهرمی اظهار داشت: ما در بحث فنی و حرفه ای نیازمند یک فرهنگ و بستر سازی مقرراتی هستیم که متاسفانه در چند دهه گذشته کشور تنها به سمت مدرک گرایی سوق پیدا کرده است.

وزیر کار افزود: وزارت کار و امور اجتماعی طرحی را در دست بررسی دارد که بتواند طرح طبقه بندی مشاغل را بر اساس مهارت پیاده کند .

وی گفت: دربحث فنی وحرفه ای امروزما به سمت تجهیزات مدرن و روز رفته ایم و درتلاشیم تا در تمامی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد یک ترم کارآفرینی را برای دانشجویان در نظر بگیریم.

در این مراسم کردان معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز به ارائه گزارشی کوتاه در خصوص عملکرد این سازمان پرداخت.

همچنین در این مراسم تعدادی از مربیان و مدیران نمونه فنی و حرفه ای کشور لوح تقدیر از دستان رئیس جمهور دریافت کردند.