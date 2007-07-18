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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان در مشهد گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان ،خدمات فنی و مهندسی کاشی، سرامیک، چینی آلات بهداشتی، پنجمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات، صنایع گرمایشی و سرمایشی و سومین نمایشگاه بین المللی عمران و ماشین آلات راهسازی به طور همزمان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباسعلی منزل آبادی نائب رئیس هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی مشهد شامگاه دیروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گفت: چهار نمایشگاه نمایشگاه بین المللی ساختمان، خدمات فنی و مهندسی، نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک ، چینی آلات بهداشتی، نمایشگاه بین المللی تاسیسات، صنایع گرمایشی و سرمایشی و نمایشگاه بین المللی عمران و ماشین آلات راهسازی به طور همزمان در فضایی بالغ بر 36 هزار مترمربع به صورت مسقف و باز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه 420 شرکت و 22 نمایندگی خارجی از کشورهای ژاپن، آلمان، چین، سوئد، دانمارک، بلزیک، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، اتریش، انگلیس، آمریکا، هند، امارت متحده عربی، نروژ، یونان، هلند، روسیه و ترکیه حضور دارند.

عباسعلی منزل آبادی افزود: عمده فعالیت شرکت کنندگان در این نمایشگاه در زمینه های خدمات فنی و مهندسی، کاشی سرامیک، چینی آلات بهداشتی و شیرآلات، سنگ، شومینه، سونا و جکوزی، انواع پوشش های نما، رنگ، پارکت، کاغذ دیواری، در و پنجره های فلزی و غیرفلزی، دیوار و سقف کاذب، انواع پوشش و عایق، انواع لوله فلزی و غیرفلزی آب و فاضلاب، سیمان، فرآورده های بتنی، خانه های پیش ساخته، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، تهویه مطبوع، الکتروموتورها، هواکش های صنعتی، صنایع تولید دیگ و کوره و کمپرسورسازی، ماشین آلات و تجهیزات تولید لوله و شیر آلات صنعتی  است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی اظهارداشت: در برگزاری این دوره از نمایشگاه به مقوله استاندارد سازی ساختمان و مصالح ساختمانی، بهینه سازی مصرف انرژی، سبک سازی و مقاوم سازی توجه ویژه ای شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از 26 تا 30 تیرماه به مدت پنج روز از ساعت 17 تا 23 پذیرای علاقه مندان و متخصصان خواهد بود.

کد مطلب 519665

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