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۲۶ تیر ۱۳۸۶، ۲۱:۰۲

دانشجویان زبان پکن داوطلبانه به میهمانان المپیک خدمات ارائه می کنند

دانشجویان زبان پکن داوطلبانه به میهمانان المپیک خدمات ارائه می کنند

کمیته برگزار کننده بازی های المپیک در دانشگاه زبان های خارجه پکن یک دوره ویژه زبان شناسی جهت ارائه خدمات به میهمانان ویژه مسابقات المپیک تشکیل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره شامل بخش های مختلفی شامل آشنایی با فرهنگ کشورهای مختلف، همکاری با اعضای خانواده المپیک، مدیریت سازمانی و ارائه خدمات ویژه را دربرمی گیرد . 

این داوطلبان می بایست درطول مسابقات المپیک به میهمانان برجسته کشورهای مختلف جهان خدمات ترجمه ای ارائه کنند و آنان را در رفع مشکلات ارتباطی یاری دهند.

داوطلبان مجموعا 1200 نفر، به ترتیب از11 مدرسه بزرگ پایتخت چین خواهند بود که از آن جمله می توان به دانشگاه های زبان خارجه پکن، دانشگاه زبان خارجه پکن شماره 2، موسسه روابط بین المللی، دانشسرای پایتخت، دانشگاه مردم چین، موسسه دیپلماتیک، دانشگاه رسانه های گروهی چین و دانشگاه اقلیت های ملی اشاره کرد.

داوطلبان شرکت در این دوره زبان درکنفرانس هایی با موضوع تاریخ و توسعه جنبش المپیک شرکت خواهند کرد و با ورزشگاهها و تاسیسات کمیته برگزارکننده مسابقات المپیک پکن آشنا خواهند شد.

کد مطلب 519672

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