122هزار واحد مسکونی در خراسان رضوی ساخته می شود

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، مجید توتونچی در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان، خدمات فنی و مهندسی ، کاشی، سرامیک، چینی آلات بهداشتی شامگاه سه شنبه افزود: سالانه 800 تا 900هزار ازدواج در استان خراسان صورت می گیرد که این روند تا سال 1391 ادامه خواهد داشت که نیاز به مسکن دارند.

وی در خصوص واگذاری زمین به شهروندان اظهار داشت : به خانواده هایی که در شهرها بیش از پنج سال سکونت دارند در قالب تعاونی ها زمین واگذار خواهد شد .

توتونچی تصریح کرد: حداکثر متراژ این واحد های مسکونی 75 متر خواهد بود. زمین هایی که دولت از طریق شرکت های تعاونی به مردم واگذار می کند پس از آماده سازی با نظارت سازمان مسکن و شهرسازی خواهد بود.

در ادامه محمد رضا رئیسی رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: ساخت و سازهای بخش خصوصی در این استان پنج میلیون متر مربع است .

وی اظهار داشت: سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن بیش از هزار میلیارد ریال است در حالی که ساخت مسکن ارزان قیمت توسط دولت در سال 84 و 85 بدلیل کمبود سیمان موفق نبوده است .

