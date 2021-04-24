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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۰:۰۳

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان کرد؛

جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون تن کالا در بندرشهید رجایی

جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون تن کالا در بندرشهید رجایی

بندرعباس - مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: پارسال پنج میلیون و ۵۲۵ هزار تن انواع کالا از خطوط ریلی بندر شهید رجایی جابه‌جا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی کرجی ران افزود: جابه‌جایی کالا در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۳ درصد، و شمار واگن‌های حمل و نقل بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی افزود: پارسال ۸۰۰ متر خطوط جدید با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال به این مجتمع بندری افزوده شد.

محمدی کرجی ران افزود: ایجاد زیرساخت‌های جدید متناسب با طرح جامع بندر شهید رجایی، با هدف افزایش سهم ریلی در جابه ‌جایی کالاها، مهم‌ترین راهبردهای سال جدید است.

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور از ۶۰ کیلومتر خط ریلی برخوردار است که شاخه‌های مختلف این خطوط به ۱۲ محوطه اختصاصی منتهی می‌شود.

کد مطلب 5196801

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