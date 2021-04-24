به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی کرجی ران افزود: جابه‌جایی کالا در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۳ درصد، و شمار واگن‌های حمل و نقل بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی افزود: پارسال ۸۰۰ متر خطوط جدید با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال به این مجتمع بندری افزوده شد.

محمدی کرجی ران افزود: ایجاد زیرساخت‌های جدید متناسب با طرح جامع بندر شهید رجایی، با هدف افزایش سهم ریلی در جابه ‌جایی کالاها، مهم‌ترین راهبردهای سال جدید است.

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور از ۶۰ کیلومتر خط ریلی برخوردار است که شاخه‌های مختلف این خطوط به ۱۲ محوطه اختصاصی منتهی می‌شود.