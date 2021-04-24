قشم در وضعیت قرمز ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصری بیان داشت: بی توجهی و عادی‌انگاری برخی از مردم موجب افزایش شیوع ویروس کرونا در قشم شده است و این امر موجب می‌شود تا محدودیت‌های اعمال شده ادامه پیدا کند.

وی ضمن قدردانی از همکاری امامان جمعه شیعه و اهل سنت قشم برای اولیت دادن به مسایل سلامتی در این شهرستان، ادامه داد: نادیده گرفتن خطر انتقال کرونا در تجمعات و دور همی‌های خانوادگی به سخت‌تر شدن وضعیت بیماری منجر شده است.

رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا در قشم تصریح کرد: ناظران ستاد کرونا بدون چشم پوشی از تخلفات، موارد تخلف را به دستگاه‌های انتظامی برای ارجاع به مراجع قضایی منتقل کنند.

وی اظهار کرد: استمرار همکاری‌ها در قطع زنجیره انتقال، پرهیز از برگزاری تجمعات، دورهمی‌های خانوادگی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، شرایط شهرستان را به وضعیت مطلوب می‌رساند.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.