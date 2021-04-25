به گزارش خبرنگار مهر، روح الله زندی اظهار کرد: متهم اصلی به مدت ۲۰ سال مرتکب فروش زمین‌های دولتی در بهبهان شده بود که پس از ماه‌ها تحقیقات قضائی و تعقیب سرانجام این متهم سرانجام دستگیر شد.

وی تصریح کرد: پرونده ابعاد گسترده و ارقام بالایی دارد و افراد زیادی با این پرونده در ارتباط هستند؛ بنابراین متهمان با صدور قرار تأمین بازداشت موقت برای کشف ابعاد کامل موضوعات در اختیار یکی از نهادهای امنیتی استان خوزستان قرار گرفته‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان گفت: متهمان با تشکیل شبکه گسترده مفاسد اقتصادی تاکنون زمین‌های دولتی زیادی را به مردم فروخته بودند که اکنون پس از طی مراحل قانونی، این زمین‌ها به دولت برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل این پرونده و بازداشت متهمان، استیفای حقوق بیت المال و بزه دیدگان است، افزود: هماهنگی‌های لازم با مسئولان امر برای حل فوری مشکلات بزه دیدگان انجام شد و امید است که شهروندان بهبهانی در امر اجرای عدالت یار و یاور دستگاه قضائی باشند.

زندی بیان کرد: در خصوص پلاک ۵۵۹۹ و ۵۶۵۶، با توجه به اینکه بیش از ٩٠ درصد اراضی این دو پلاک متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی مسکن و شهرسازی است، شهروندانی که در این دو پلاک زمین خریداری کرده‌اند، اسناد و مدارک خرید خود را ارائه کنند تا پس از اثبات انجام معامله فی میان دو طرف، اخذ خسارت از متهمان و پرداخت به حساب مسکن و شهرسازی، زمین خریداری شده به تملک خریداران دربیاید و یا در صورت تمایل نداشتن به حفظ زمین خریداری شده، قیمت زمین مورد معامله به نرخ روز از متهمان اخذ و به حساب خریداران پرداخت شود.