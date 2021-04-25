رعایت پروتکل های بهداشتی درچهارمحال وبختیاری به ۸۶ درصد رسید

مجید شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح استان روز به روز مطلوبتر میشود، گفت: در حال حاضر با ارزیابیهای میدانی که توسط تیمهای تخصصی و بازدیدهای مشترک به عمل آمده است، پروتکلهای بهداشتی در سطح استان بالای ۸۶ درصد رعایت میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون تمامی شهرستانهای استان در وضعیت قرمز قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: سرعت افزایش منحنی شیوع بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری کاهشی است، اما موارد ابتلاء به بیماری کرونا متوقف نشده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با رعایت ممنوعیتها و توجه بیشتر شهروندان به رعایت پروتکلهای بهداشتی به واسطه قرمز بودن وضعیت شیوع بیماری کرونا، شاهد روند کاهش این بیماری خواهیم بود.
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