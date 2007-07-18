رقابت 18 تیم داخلی و خارجی در جام هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در این مسابقات 13 تیم خارجی اعلام آمادگی کرده اند که تاکنون حضور تاجیکستان، پاکستان،عراق، قزاقستان، سوریه، لبنان، ارمنستان، قطر، کویت، بحرین، امارات و عربستان قطعی شده است و فرانسه به عنوان تنها تیم اروپایی تاکنون زمان سفر خود به تهران را اعلام نکرده است.

درمیان تیم های داخلی نیز5 تیم ازمیان نفرات حاضر در اردوی تیم های ملی جوانان ، امید و بزرگسالان انتخاب و به مصاف رقبای خارجی خود خواهند رفت.

برنامه زمانبدی این رقابتها به این شرح است:

چهارشنبه : 27/04/86

مراسم وزن کشی تیم ها در هتل هویزه انجام خواهد شد.

پنجشنبه: 28/04/86

رقابتهای کومیته انفرادی

اوزان 55- و 60- کیلوگرم ساعت 9 تا 10 صبح

اوزان 65- و 70- کیلوگرم ساعت 10 تا 11

وزن 75- کیلوگرم ساعت 11 تا 11:30

اوزان 80- و 80+ کیلوگرم ساعت 11 تا 13

رقابت های وزن آزاد ساعت 14 الی 30/15

فینال اوزان مختلف ساعت 16 تا 17:30



جمعه: 29/04/86

کاتای تیمی و انفرادی ساعت 9 تا 10 صبح

کومیته تیمی ساعت 10 تا 12:30

ادامه این رقابت ها ساعت 14 پی گیری می شود.

فینال روز دوم ساعت 15 تا 16 برگزار خواهد شد.