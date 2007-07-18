دبیر شورای اطلاع رسانی کشور : امکان "تحریم اینترنتی" ایران ناچیز است

حجت الاسلام دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است ، موج تحریم های کشورهای غربی، به حوزه فن آوری اطلاعات (IT) هم برسد و مثلا سرویس هایی چونGoogle و Yahoo ایران را تحریم کنند، اظهار داشت: امکان این مسئله وجود دارد، ولی تعاملات گسترده جهانی مانع این حرکت است.

وی افزود: این درست است که بیشتر سرورهای اصلی اینترنت در وزارت کشور آمریکا قرار دارد، ولی امکان تحریم اینترنت برای ایران، یک حرکت غیرمعقول و غیرمنتظره خواهد بود، ضمن اینکه سازمان جهانی I.T.U هم مانع این حرکت خواهد شد، اروپایی ها هم مخالف تحریم اینترنتی ایران هستند.

خبرنگار مهر از شهریاری سئوال کرد، آیا احتمال دارد که مقامات تصمیم گیرنده کشور به منظور جلوگیری از سوء استفاده های امنیتی بیگانگان، سرویس هایی چون Google یا Yahoo را مسدود کنند و یک سامانه پست الکترونیکی داخلی ایرانی طراحی کنند؟

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور پاسخ داد: ایجاد یک سیستم ارتباطی صرفا داخلی و سرورهای پست الکترونیکی، راه حل نهایی این مسئله نیست و این امر صرفا می تواند یک راهکار موقت باشد و اگر این اتفاق افتاد، آن را ارائه خواهیم کرد، البته باید بدانیم که سرورهای داخلی الزاما امنیت بالایی ندارند و بازهم در معرض سوء استفاده امنیتی هستند.

وی افزود: در صورت ایجاد سرورهای داخلی، تنها ایمیل های داخلی رد و بدل شده در داخل کشور برای بیگانگان قابل دسترسی نیست که البته در نهایت، باز هم امنیت تمام نخواهد داشت، ضمن اینکه نظام ارتباطی ما نمی تواند صرفا داخلی باشد.

حجت الاسلام شهریاری در پاسخ به این سئوال که مهمترین دستاوردهای دولت در حوزه فن آوری اطلاعات چیست، گفت: توسعه زیرساخت های ارتباطی، فیبر نوری، ارتقای سطح دسترسی به اینترنت، افزایش نفوذ تلفن همراه و طراحی و اجرای سامانه کارت هوشمند سوخت که یکی از عظیم ترین پروژه های آی.تی در دنیا است، از جمله دستاوردهای دولت در این حوزه است.