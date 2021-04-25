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۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۱۰

توسط نشر معارف؛

کتاب «انتخابات ۱۴۰۰؛ تَکرار یا تغییر» چاپ دومی شد

کتاب «انتخابات ۱۴۰۰؛ تَکرار یا تغییر» چاپ دومی شد

کتاب «انتخابات ۱۴۰۰؛ تَکرار یا تغییر»، نوشته حجت الاسلام سیدمحمدحسین راجی توسط نشر معارف به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اندیشکده سعداء، کتاب «انتخابات ۱۴۰۰؛ تَکرار یا تغییر»، نوشته حجت الاسلام سیدمحمدحسین راجی و تیم پژوهشی سعداء به‌تازگی توسط نشر معارف به چاپ دوم رسیده است.

حجت الاسلام راجی، نویسنده این‌کتاب و مدیر اندیشکده سعداء درباره نگارش این‌اثر گفت: مردم درباره انتخابات پیش‌رو سه سوال اساسی دارند؛ ۱- «چرا باید رأی دهیم، مگر نظام در این ۴۰ سال برای ما کاری انجام داده که حال رأی دهیم؟»، ۲- «اگر نظام کار کرده، پس ریشه این همه مشکلات برای چیست؟» و ۳- «آیا راه حلی وجود دارد که مشکلات اقتصادی کشور را حل کند؟» در این‌کتاب سعی شده به این‌سوالات پاسخ داده شود.

چاپ اول این‌کتاب طی روزهای پایانی فروردین امسال عرضه شد و بناست چاپ دومش به‌زودی با شمارگان ۵ هزار نسخه به بازار نشر بیاید.

کد مطلب 5197059

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