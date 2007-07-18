فدراسیون کاراته در آستانه تغییرات گسترده

به گزارش خبرنگارمهر، فدراسیون به ظاهر آرام کاراته در طول هفته های اخیر آبستن حوادث مختلفی بوده است. کنار گذاشتن مسئولین هیئت کاراته در استان های گلستان، قم ، کرمانشاه و مازندران، بحث انتخابات اتحادیه آسیا، رایزنی های مربوطه ، سفر مسئولین اتحادیه آسیا به تهران و سپس سفر مسئولین کاراته ایران به ماکائو و حضورناظریان به عنوان یک آلترناتیو مباحث مربوط به آن باعث شده تا کاراته روزهای پرالتهابی را نیز درپیش داشته باشد.

خبرگزاری مهر روز گذشته از کنارگذاشتن دبیر فدراسیون توسط علیرضا سمندر و انتخاب نفرات جدید به جای محسن آشوری دبیرفعلی خبر داد که بلافاصله توسط سمندرتکذیب شد. اما با خبر شدیم دبیر فدراسیون از سیاستهای غلط سمندر به سختی ناراضی است و بزودی استعفای خود را تحویل رئیس خواهد داد.

گویا محسن آشوری که بیش از 10 سال سابقه حضور در فدراسیون کاراته را در پست های مختلف دارد مدتهاست قصد استعفا داشته که تنها برای مصلحت اندیشی و درنظرگرفتن شرایط کاراته کشور دربرگزاری هرچه بهتر مسابقات جام وحدت و دوستی اوضاع کاراته را تحمل کرده است و اوایل هفته آینده استعفا نامه خود را تحویل رئیس فدراسیون خواهد داد.

با توجه به شرایط موجود این امیدواری وجود دارد که سمندر با دقت نظر بیشتری در تصمیم گیریهای خود اقدام کند چرا که مسابقات آسیایی در پیش است و کاراته بیش از هرچیز نیاز به آرامش دارد و تداوم این روند تغییراتی این رشته موقت را در سراشیبی سقوط قرار می دهد.