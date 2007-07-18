ژوزه ساراماگو : پرتغال یکی از ایالات اسپانیا شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "دیاریو د نوتیسیاس"، ساراماگو برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1998 با انتقاد از هموطنان خود خواستار اتحاد و یکی شدن پرتغال و اسپانیا شد. وی پیشنهاد کرد که این دو کشور به صورت واحد می توانند نام "ایبریا" به خود بگیرند.

ساراماگو به این روزنامه گفت : اگر پرتغال قسمتی از اسپانیا شود به هیچ وجه هویت خود را از دست نمی دهد، این کشور با پیوستن به اسپانیا می تواند بخشی خودمختار به شمار بیاید.

وی ادامه داد : من معتقدم با اتحاد این دو کشور ما به خیلی چیزها دست پیدا می کنیم و به خیلی از اختلاف ها پایان داده می شود. پرتغال بدون آنکه لطمه ای به هویت اش وارد شود می تواند یکی از ایالات اسپانیا شود. پرتغالی ها می توانند به زبان خود حرف بزنند و بنویسند و هر طور که می خواهند فکر و احساس خود را بروز دهند. اسپانیا دارای ملیت ها و زبان های مختلفی است و پرتغال هم می تواند دارای موقعیتی مثل " کاتالان" یا "گالیسیا" باشد.

ساراماگو افزود: کاتالونی ها فرهنگ خودشان را دارند ولی در عین حال بخشی از اسپانیا به حساب می آیند. همچنین می توان از باسک نام برد که منطقه ای از اسپانیا و به دنبال استقلال است اما مردم آن هم این مسئله را نمی پذیرند.

پرتغالی ها از این نویسنده نوبل بگیر خود بسیار خشمگین هستند و او را خائن به وطن می دانند. ساراماگو بعد از ممنوعیت رمان " انجیل به روایت عیسی مسیح" در سال 1996 در پرتغال ترک وطن کرد و به اسپانیا رفت.

ساراماگو در سال ۱۹۲۲به دنیا آمد. او از سال ۱۹۶۹ به حزب کمونیست پرتغال پیوست و در سال ۱۹۹۲ در پی انتشار کتاب "انجیل به روایت عیسی مسیح" از سوی مقامات دولتی کشورش از فهرست نامزدهای جایزه ادبی اروپا حذف شد و کتابش توهینی به جامعه کاتولیک تلقی شد. اعلام نام او به عنوان برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۹۸ نیز خشم واتیکان را برانگیخت.

آثار او چه در سطح عامه مردم و چه در میان نویسندگان و خوانندگان حرفه ‌ای مورد اقبال واقع شده ‌است. شهرت ساراماگو در ایران نیز با ترجمه فارسی همین کتاب در سال ۱۳۷۸ آغاز شد. عباس پژمان، مینو مشیری، مهدی غبرایی و مصطفی اسلامیه آثاری از او را به فارسی برگردانده اند.