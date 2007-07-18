زین پس به جای SMS بگویید "پیام کوتاه" یا "پیامک"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان زبان فارسی، همراه با موبایل کلماتی چون اس ام اس ، بلوتوث ، اینفراد ، جی اس ام ، ام ام اس و غیره وارد شد و از این میان واژه اس ام اس ( سرواژه عبارت short message service ) به دلیل استفاده همه اقشار مردم و کاربرد فراوان آن در برنامه های مختلف صدا و سیما رواج گسترده و سریعی یافت.

عده ای معتقدند این دسته واژگان از جنس واژه هایی مثل پست و تلفن و بانک و تلویزیون و غیره است و نیاز به معادل فارسی ندارد. برخی نیز می گویند همچنان که ماشین با خودش کاربوراتور، ترمز ، داشبورد و غیره را به همراه آورد، بنابراین طبیعی است که تلفن همراه نیز این اصلاحات را همراه خود به زبان فارسی بیاورد.

در مقابل هزاران نفر از طریق تلفن و نامه به سازمان هایی مانند صدا و سیما و فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کاربرد واژه فرنگی " اس ام اس " در صدا و سیما و مطبوعات اعتراض کرده اند و خواهان معادل یابی برای این واژه شده اند.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز بنا به وظیفه خود این واژه را در دستور کار گروه واژه گزینی تخصصی مخابرات قرارداد و پیشنهادهای گروه را همراه با پیشنهادهای رسیده، در خرداد ماه سال جاری در جلسه شورای واژه گزینی طرح کرد. پیشنهادهای متخصصان همراه با نظر مردم - که علی رغم تعداد زیاد ، از تنوع محدودی برخوردار بود و از شش مورد فراتر نرفت - به شرح زیر بود:

پیشنهاد اول: پیام ( که به نظر عده ای ذاتا کوتاه است و نیازی به ذکر کلمه " کوتاه " در کنار آن نیست )

پیشنهاد دوم: پیام کوتاه ( ترجمه تحت اللفظی short message )

پیشنهاد سوم: پیامک ( پیام + پسوند " ک " تصغیر )

پیشنهاد چهارم: پیامه ( پیام + پسوند "ه" اسم ساز )

پیشنهاد پنجم: پک (سرواژه یا حروف اول پیام کوتاه )

پیشنهاد ششم: پکاف ( حرف " پ " اول پیام و تلفظ حرف " ک " در الفبای فارسی، اول کوتاه )

پس از بحث و بررسی در شورای واژه گزینی زبان و ادب فارسی در نهایت " پیام کوتاه " و صورت اختصاری آن " پیامک " در برابر " اس ام اس " به تصویب رسید.

فرهنگستان توسیه کرده است که علاقه مندان به زبان فارسی با به کار بردن " پیام کوتاه " یا " پیامک " به جای " اس ام اس " سبب رواج آن ها در زبان فارسی شوند.