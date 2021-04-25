لزوم جلوگیری از ورود کرونای هندی به بوشهر/ خدمه شناورها تست شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح یکشنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان بوشهر اظهار داشت: افزایش بیماران، بستریها و فوتیها به دلیل سهلانگاری در رعایت پروتکل بهداشتی است.
وی تصریح کرد: باید تمام راهکارهای لازم برای جلوگیری و پیشگیری از ورود ویروس جهش یافته جدید کرونا تحت عنوان هندی به استان بوشهر به کار گرفته شود.
گراوند اضافه کرد: باید خدمه شناورهای تجاری استان بوشهر به دلیلی که در کشورهای حاشیه خلیجفارس نیروهای هندی بسیاری فعالیت میکنند و رفتوآمد به کشور هند نیز دارند مراقبت ویژه کنند تا به این ویروس مبتلا نشوند.
استاندار بوشهر مرز دریایی در این استان را تنها راه ورود ویروس کرونا هندی دانست و افزود: برای جلوگیری از انتقال این ویروس، تخلیه محموله لنجهای تجاری در بنادر استان بوشهر منوط به تست کرونای خدمه شناورها است.
خانه باغها در گورکات بازرسی شود
رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا استان بوشهر بیان کرد: خانه باغها در گورکات تنگستان مورد بازرسی و نظارت قرار بگیرد در صورت برپایی دورهمی و تجمع، بدون وقفه پلمب و با خاطیان برخورد قضائی شود.
گراوند گفت: رعایت حضور یکسوم کارکنان در ادارات استان بوشهر ضروری است و اگر ادارهای این مصوبه را رعایت نکند تعطیل و پلمب میشود.
رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا استان بوشهر بیان کرد: کنترل تردد خودروها در محورهای استان بوشهر باید با جدیت دنبال شود و کارکنان ادارات در شهرستانهای ۱۰ گانه استان بوشهر که در خارج از مرکز شهرستان سکونت دارند ورود آنها به ادارات ممنوع است و باید کنترل لازم صورت بگیرد.
وی افزود: کسبه و اصناف بیشترین صدمه و خسارت را در ۱۴ ماه گذشته دیدهاند در همین راستا برای حمایت از بخش اقتصاد، هفته آینده در حوزه کسبوکار و برنامههای اقتصادی طرح مهمی در هیئت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب میشود.
پلمب بدون وقفه برای رعایت نکردن پروتکل بهداشتی
گراوند، توجه به تهویه هوا با توجه به آغاز فصل گرما و روشن شدن کولر گازی را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در هر بخشی از جامعه اگر احساس شود پروتکل بهداشتی برای مقابله با کرونا رعایت نمیکند بدون وقفه باید پلمب شود.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت بستری بیماران در بخش کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر ثابت است و باید زنجیره انتقال ویروس کرونا شکسته شود تا شاهد افزایش مبتلایان، بستریها و فوتیها نباشیم.
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