تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروزچهارشنبه بیست وهفتم تیرماه سال 1386 هجری شمسی ، مقارن است با سوم رجب سال 1428 هجری قمری و برابراست با هجدهم ژوییه 2007 میلادی.

* امروز در پایان دیدارهای مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا چهار مسابقه از گروه های C و D برگزار می شود. طبق برنامه و از گروه C ایران به مصاف مالزی می رود و چین با ازبکستان روبرو خواهد شد. در گروه D نیز بحرین با عربستان بازی می کند و کره جنوبی با اندونزی مصاف خواهد داد.

* مجمع سالیانه فدراسیون دوچرخه سواری امروز برگزار خواهد شد.

* هفته دوم مسابقات تنیس فیوچرز تهران امروز با برگزاری دیدارهایی پیگیری خواهد شد.

* وزن کشی مسابقات کاراته جام وحدت و دوستی امروز برگزار خواهد شد.

* اردوی تیم هندبال نوجوانان ایران از امروز آغاز خواهد شد.