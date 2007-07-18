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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۹:۰۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر- گروه ورزشی: رویارویی تیم ملی فوتبال کشورمان با مالزی در دور سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا از مهمترین رویدادهای ورزش ایران در روز جاری است.

به گزارش خبرنگارمهر، امروزچهارشنبه بیست وهفتم تیرماه سال 1386 هجری شمسی ، مقارن است با سوم رجب سال 1428 هجری قمری و برابراست با هجدهم ژوییه 2007 میلادی.

* امروز در پایان دیدارهای مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا چهار مسابقه از گروه های C و D برگزار می شود. طبق برنامه و از گروه C ایران به مصاف مالزی می رود و چین با ازبکستان روبرو خواهد شد. در گروه D نیز بحرین با عربستان بازی می کند و کره جنوبی با اندونزی مصاف خواهد داد.

* مجمع سالیانه فدراسیون دوچرخه سواری امروز برگزار خواهد شد.

* هفته دوم مسابقات تنیس فیوچرز تهران امروز با برگزاری دیدارهایی پیگیری خواهد شد.

* وزن کشی مسابقات کاراته جام وحدت و دوستی امروز برگزار خواهد شد.

* اردوی تیم هندبال نوجوانان ایران از امروز آغاز خواهد شد.

کد مطلب 519725

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