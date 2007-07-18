جداول آماری دوگانه برای صادرات تنظیم خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بازرگانی در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در جمع خبرنگاران صادرات غیرنفتی را در سه ماهه ابتدای سال جاری با رشد منفی همراه دانست و گفت: عمده این کاهش به دلیل تغییر شاخص ها بوده چراکه در سال 80، دولت مصوبه ای داشته که براساس آن، برخی از محصولات غیرنفتی به سمت قرار گرفتن در آمار صادرات نفتی پیش رود که این تاکنون انجام نشده بود اما امسال بانک مرکزی و گمرک طی نشستی تصمیم گرفتند این تعدیلات را انجام دهند.

مسعود میرکاظمی افزود: در این راستا، با سازمان توسعه تجارت هماهنگی هایی به‌عمل آمده تا جدول دوگانه ای برای آمار صادرات تنظیم شود تا بتوان آنرا به صورت جداگانه (آمار صادرات نفتی و آمار صادرات غیرنفتی) قابل مقایسه با هم باشد.

میرکاظمی گفت: برخی دیگر از شرکت‌های دولتی نیز در مجامع خود تصمیم گیری کرده‌اند که به دلیل نیاز مردم به برخی کالاها نظیر فولاد، صادرات را کمتر کنند به همین دلیل آمار صادرات این دسته ازمحصولات به شدت کاهش یافته چراکه دولت از آنها درخواست کرد که ابتدا بازار داخل را تامین کنند بعد به موضوع صادرات بپردازند.

وی افزود: در مجموع صادرات سه ماهه امسال نسبت به سال گذشته حدود 8 درصد کاهش داشته که تصور می رود اگر اصلاحات آماری صورت گیرد، ماههای آتی رشد خوب صادرات را شاهد باشیم. در عین حال باید توجه کرد که در سال گذشته صادرات کشور از 70 درصد رشد برخوردار بوده است.

میرکاظمی گفت: مهم این است که بتوان جهش های صادراتی را حفظ کرده و شاهد حضور کالا و خدمات بیشتری از کشورمان در بازارهای جهانی باشیم.

وزیر بازرگانی، لازمه اصل 44 را واگذاری دانست و گفت: البته این به معنای خلاصه شدن اصل 44 تنها در واگذاری ها نیست.

میرکاظمی از آماده شدن تعدادی از شرکت های زیرمجموعه وزارت بازرگانی برای واگذاری به بخش خصوصی خبرداد و افزود: در این بخش، تعدادی از شرکت ها به سازمان خصوصی سازی معرفی شده که به تدریج در حال آماده سازی هستند و فرآیند باید طی شود تا به تدریج این شرکت ها آماده واگذاری به بخش خصوصی شوند.

وی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا، شرکت سهامی فرش ایران و شرکت بازرگانی دولتی را از جمله شرکت های مشمول طرح فوق دانست و از ارزشیابی آنها خبرداد.

میرکاظمی با رد اینکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صرفا به معنای واگذاری است، گفت: هدف این است که دولت بتواند تعامل خوبی با بخش های غیردولتی نظیر اتاق بازرگانی فراهم کند.

وی اصناف را یکی دیگر از نهادهایی دانست که دولت می تواند در تعامل با آن به نتایج مطلوب سیاست های اصل 44 دست یابد.

وزیر بازرگانی افزود: تلاش وزارت بازرگانی برقراری ارتباط مطلوب با اصناف است تا آنها جایگاه واقعی خود را یافته و دولت بتواند از این مجموعه اقتصادی، بیشتر بهره برداری کند.

وی گفت: موضوع آزادسازی برخی از کالاها نظیر گندم، آرد، کاغذ و سایر کالاهایی که در انحصار وزارت بازرگانی بود را از جمله اقدامات دیگر دولت است که در جهت حضور و دعوت از بخش های غیردولتی در اقتصاد بازرگانی کشور صورت گرفته این درحالی است که صورت گرفتن برخی از تحولات در بخش های کشاورزی نظیر خرید گندم و برنج لازم بود تا حضور بخش های مختلف نیز در این امر حادث شود.

میرکاظمی در بخشی از سخنان خود در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعمال تعرفه های بالا را نشانگر عدم رقابت پذیری بخش خصوصی دانست و گفت: 150 کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند که در عین حال به صادرات، واردات پرداخته و رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده و بخشهایی از اقتصاد خود که رقابت پذیری آنها به موقعیت جغرافیایی کشورشان برمی گردد را نیز حمایت می کنند به این معنا که اجازه نمی دهند که همان محصول با تعرفه پایین وارد کشورشان شود.

وی با اشاره به رقابت پذیر بودن حوزه های تجارت در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت گفت: حوزه هایی نظیر بیمه، بانک، خدمات و مسائل پولی این کشورها سعی کرده اند تا با ارائه خدمات مطلوب تولیدات خود را به سمت رقابت پذیری کالاها و کاهش تدریجی تعرفه ها برند اما لازمه این امر آن است که ما در کنار حمایت هایی که بنا است انجام دهیم موضوعی مثل تعرفه را کوتاه مدت ببینیم.

وزیر بازرگانی گفت: نباید از ارتباط با اقتصاد جهانی نگران باشیم چراکه این امر در قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل 44 وجود دارد بلکه مهم چگونگی این حمایت ها و شیوه های برطرف کردن نگرانی ها است تا بتوان همانند سایر بخشهایی که ایران با قدرت در عرصه های جهانی وارد می شود، بتوان به اقتصاد جهانی پیوست.

میرکاظمی گفت: بخش خصوصی باید در این زمینه ها تلاش کرده و درخواست های مطلوبی از دولت داشته باشد به این معنا که از دولت حمایت واقعی را طلب کرده تا بتواند در جهت افزایش بهره وری گام بردارد.