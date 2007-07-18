بیش از هزار واحد شورای حل اختلاف در استان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی شامگاه سه شنبه در آئین تودیع و معارفه روسای دادگستری نور در محل این اداره افزود: طی سه ماهه نخست امسال 47هزار و 349 فقره پرونده در دادگاه های عمومی و بدوی استان وارد شده است.

وی خاطر نشان کرد: 32هزار و 444فقره پرونده دادسراهای عمومی و انقلاب 42هزار و 562 فقره پرونده در این مدت نیز به دادگاه های استان وارد شد.

به گفته طالبی در این مدت 49هزار و 805 پرونده در دادگاه های عمومی و بدوی 33 هزار و 217 پرونده در دادسراهای عمومی و انقلاب و 42 هزار و 345 پرونده در شوراهای حل اختلاف استان مختومه شده است.

در پایان این مراسم از زحمات قربان رستمی تقدیر و سید بهمن هاشم ورزی به سمت رئیس جدید دادگستری نور منصوب شد.

