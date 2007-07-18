استقلال عمل دولت نوری المالکی آمریکا را نگران کرده است

دکتر "جیمز رابینز"، کارشناس شورای سیاست خارجی آمریکا و استاد روابط بین الملل در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن در گفتگو با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره این پرسش که چرا با وجود حضور 180 هزار نیروی خارجی در عراق، همچنان ناامنی و حملات انتحاری در این کشور ادامه دارد، تاکید کرد : مهمترین مسئله در امنیت عراق، تعداد نیروهای خارجی مستقر در این کشور نیست، بلکه عزم تروریست ها در افزایش ناامنی است.

وی افزود : انگیزه تروریست ها درعراق به ویژه در بین آن دسته از شبه نظامیانی است که از خارج به این کشور می آیند، اعتقادات ایدئولوژیکی است.

رابینز گفت : بسیاری از این شبه نظامیان از سوی برخی کشورهای همسایه عراق که به دنبال منافع خود در این کشور هستند، حمایت می شوند. از این رو یکی از مهمترین عوامل در کاستن از سطح خشونت ها، قطع حمایت دولت های همسایه از تشدید خونریزی ها در عراق است و رسیدن به این هدف برای نیروهای ائتلاف نیز بسیار حائز اهمیت است.

لازم به ذکر است روزنامه لس آنجلس تایمز روز گذشته گزارشی را منتشر کرد که تایید کننده این اظهارات است. طبق این گزارش آمارهای رسمی وزارت دفاع آمریکا نشان می دهد 54 درصد از جنگجویان مسلحی که به نظامیان آمریکایی و غیرنظامیان در عراق حمله می کنند، از عربستان سعودی- نزدیک ترین متحد آمریکا در خاورمیانه- به این کشور می آیند. به نوشته این روزنامه، با وجود آنکه مقامهایی آمریکا بارها مدعی دخالت ایران و سوریه در اوضاع عراق و کمک به شورشیان مسلح در این کشور شده اند، بدون اینکه مدرکی ارائه کنند، یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا خبر داد که آمارهای رسمی پنتاگون نشان می دهد که نیمی از شبه نظامیان عربستانی که به عراق می روند، اقدام به بمبگذاری انتحاری می کنند.

"رابینز" در پاسخ به این پرسش که چرا دولت آمریکا درپی سرنگون کردن دولت "نوری المالکی"، نخست وزیر عراق است، به مهر گفت : دولت عراق نشان داده مستقل از دولت آمریکاست به ویژه در پافشاری آن در به تصویب رساندن قانون توزیع منافع حاصل از درآمدهای نفتی، و این استقلال عمل یکی از علل نگرانی مقامهای آمریکایی از دولت کنونی عراق است.

وی در عین حال تاکید کرد که دولت آمریکا نمی تواند سیاست های داخلی عراق را به دولت این کشور دیکته کند.

خاطر نشان می شود، منابع خبری اخیراً از برگزاری نشست برخی کشورهای عربی از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا در قاهره - پایتخت مصر- با حضور "ایاد علاوی"، نخست وزیر اسبق عراق پرده برداشتند که طی آن راههای سرنگون کردن دولت نوری المالکی و روی کارآمدن مجدد علاوی مورد بررسی و توافق قرار گرفت. شبکه خبری "سی بی اس" آمریکا نیز اخیراً درگزارشی فاش کرد که جمعی از سیاستمداران ارشد عراقی با تاکتیکی که از سوی " دیک چنی"، معاون رئیس جمهوری آمریکا حمایت می شود، در نظر دارند تا به زودی خواستار رأی عدم اعتماد پارلمان علیه نخست وزیر عراق شوند.

"جیمز رابینز" در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چرا ارتش آمریکا در عراق و افغانستان در پی برقراری تماس با گروه های مسلح ازجمله طالبان است، به مهر گفت : زمانی این امر رخ می دهد که منافع آمریکا اقتضا کند یا دو طرف با دشمن مشترکی روبرو باشند. این مسئله به ویژه درغرب عراق مصداق دارد که نیروهای آمریکایی با رهبران قبایل برای مبارزه با دشمن مشترکی به نام القاعده منافع مشترک دارند.

وی بدون اینکه اشاره ای به تماس های آمریکا با طالبان در افغانستان و نوع منافع مشترک این دو کند، افزود: این قبیل همکاری ها گامی مهم در حل مناقشات است.

کارشناس شورای سیاست خارجی آمریکا و استاد روابط بین الملل در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن در پایان درباره مهمترین خطراتی که خاورمیانه را تهدید می کند، به مسئله امنیت در منطقه اشاره کرد و گفت : از آنجا که مهمترین مسئله امروز خاورمیانه، توسعه در بخش انرژی است، ممکن است افزایش بهای نفت و سود حاصل از آن برخی کشورهای منطقه را به سوی اتخاذ سیاست های خارجی و اقداماتی سوق دهد که منجر به بی ثباتی شود که خود سبب افزایش هرچه بیشتر بهای نفت خواهد شد. در نتیجه برخی کشورهای منطقه از ناامنی در منطقه سود می برند، اما اگر این وضع از کنترل خارج شود، آنها خود آسیب خواهند دید.

لازم به ذکر است، دکتر جیمز رابینز قبلاً دستیار ویژه وزیردفاع آمریکا بوده و اخیراً به ریاست مرکز اطلاعاتی در دانشگاه ترینیتی واشنگتن منصوب شد. این مرکز در سال 2004 تاسیس شد و از سوی سازمان های اطلاعاتی آمریکا تامین مالی می شود.