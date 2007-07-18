همکاری با آژانس فرصت اقدام نظامی علیه ایران را از بین برده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترتی آسیا تایمز در مطلبی با عنوان " گزینه های آمریکا" (درباره برنامه هسته ای ایران) نوشت : واشنگتن روابط خود را با مسکو به علت طرح استقرار سپر موشکی خود در شرق اروپا به شکلی تخریب شده دیده و مسکو نیز هم اکنون با تعلیق مشارکت خود در معاهده نیروهای متعارف اروپا هشدار داده است.

نویسنده این مطلب خاطر نشان می کند: تکنیسین های روسی در حال کمک به ایران در استقرار سیستم ضد موشکی برای حفاظت در برابر تاسیسات هسته ای خود هستند که هرگونه اقدام نظامی آمریکا و یا اسرائیل را با مشکل روبرو می کند .

آسیا تایمز تصریح می کند: اما آنچه که دانشمندان اسرائیلی از اشاره به آن خودداری می کنند این است که این پنجره نیز با سرعت هر چه بیشترهم از نظر سیاسی و هم از نظردیپلماتیک درحال بسته شدن است و این به علت سطح جدید همکاری ایران با آژانس ، افزایش شکاف بین مسکو و واشنگتن و دورنگاه داشتن مسلم و روشن اتحادیه اروپا از هرگونه قطعنامه غیردیپلماتیک در بحران هسته ای ایران است.

به عقیده نویسنده، بنابراین باید یک فرمول رضایتبخش دوجانبه پیدا شود. مقامهای آژانس اخیرا اعلام کردند که حرکت فعالیتهای غنی سازی ایران کند شده است. مطمئنا ایران اهمیت چنین نشانه های مثبت بیشتری را درک می کند.

در پایان این مطلب آمده است: همزمان با محقق کردن معیارهای توافق شده بین ایران و آژانس ، شورای امنیت باید آستانه معیارهای خود را که در دوقطعنامه 1696 و 1747 منعکس شده، پایین بیاورد. البته این کاملا به تمایل واشنگتن برای آغاز مصالحه با ایران بستگی دارد.