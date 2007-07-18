برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال تقدیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که از ساعت 16:30 لغایت 19:30 برگزار خواهد شد، برگزیدگان چهار بخش اصلی این جشنواره یعنی "نرم‌ افزارهای چند رسانه‌ای"، "پایگاه های اینترنتی و وبلاگ‌ها" ، "بازی‌ های رایانه‌ای" و " نرم‌افزارهای تلفن همراه" معرفی و تقدیر می شوند.

همچنین برگزیدگان رتبه اول هر بخش جوایز خود را از رئیس جمهور دریافت خواهند کرد.

در این جشنواره شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تولید آثار و محصولات دیجیتال فرهنگی (نرم افزارهای چندرسانه ای ، بازی های رایانه ای ، نرم افزارهای تلفن همراه ) ، صاحبان پایگاه های اینترنتی و وبلاگ ها و نیز سازمان های دولتی و وزارتخانه های فعال در حوزه تولید محتوای دیجیتال شرکت داشتند.



نخستین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای دو ماه قبل از 24 تا 31 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.