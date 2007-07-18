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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۹:۰۳

دو ماه بعد از برگزاری؛

برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال تقدیر می شوند

برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال تقدیر می شوند

پایگاه اطلاع رسانی ارشاد اعلام کرد: مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای روز شنبه 30 تیرماه در تالار وحدت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که از ساعت 16:30 لغایت 19:30 برگزار خواهد شد، برگزیدگان چهار بخش اصلی این جشنواره یعنی  "نرم‌ افزارهای چند رسانه‌ای"، "پایگاه های اینترنتی و وبلاگ‌ها" ، "بازی‌ های رایانه‌ای" و " نرم‌افزارهای تلفن همراه" معرفی و تقدیر می شوند.

همچنین برگزیدگان رتبه اول هر بخش جوایز خود را از رئیس جمهور دریافت خواهند کرد.

در این جشنواره شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تولید آثار و محصولات دیجیتال فرهنگی (نرم افزارهای چندرسانه ای ، بازی های رایانه ای ، نرم افزارهای تلفن همراه ) ، صاحبان پایگاه های اینترنتی و وبلاگ ها و نیز سازمان های دولتی و وزارتخانه های فعال در حوزه تولید محتوای دیجیتال شرکت داشتند.

نخستین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای دو ماه قبل از 24 تا 31 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

کد مطلب 519736

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