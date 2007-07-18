علی اکبر عرب مازار در گفتگو با مهر گفت: به منظور تدوین قانونی جامع و قابل اجرا برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه کارشناسان سازمان امور مالیاتی با وزارت مسکن و شهرسازی همکاری می کنند.

عرب مازار افزود: با توجه به اینکه وزارت مسکن و شهرسازی در تلاش برای بهبود وضعیت مسکن در کشور است در این زمینه تهیه قانونی جامع را مد نظر قرار داده است که در جلساتی که در این وزارت خانه در این خصوص برگزار می شود، کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز حضور می یابند.

وی با تاکید براینکه اگر دولت از ما اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه را بخواهد، سازمان این کار را انجام خواهد داد، تصریح کرد: از نظر سازمان امور مالیاتی کشور بحث اجرا در تمام زمینه ها از جمله مورد مذکور مهم است، زیرا حتی اگر بهترین قانون نیز نوشته شود اما اجرای آن به درستی انجام نشود این قانون شکست خواهد خورد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه دارای سختی‌ها ومشکلات خاص خود است، اظهارداشت: باید امکانات، تجهیزات، بودجه، مکان و نیروی انسانی لازم برای این کار فراهم شود.

به گفته وی، اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه یک کار جدید در کشور محسوب می شود که باید آن را عملیاتی کرد.