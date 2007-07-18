چشم انداز خاورمیانه در سایه بال های سیاه کاخ سفید

"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد با برگزاری"کنفرانس خاورمیانه‌" در پاییز امسال، به گفته خود، راه را برای گفتگوهای صلح در منطقه هموار کند، این درحالی است که واشنگتن با هدف تحکیم موقعیت ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، کمک های خود را به وی افزایش داده است.

بوش در گفتگو با سران سه کشورعربی‌ خواست که آنان از پیشنهاد جدید وی برای برون ‌رفت از بحران خاورمیانه پشتیبانی کنند. بوش دوشنبه شب با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عبدالله دوم شاه اردن تلفنی تماس گرفت و خواهان حمایت آنان از ابومازن شد.

بوش پیشتر اعلام کرده بود که از ابومازن پشتیبانی خواهد کرد و علاوه بر کمک ۱۹۰ میلیون دلاری آمریکا برای مناطق فلسطینی، ۸۰ میلیون دلار نیز برای بازسازی نیروهای امنیتی فلسطین در اختیار وی خواهد گذاشت.

همچنین قرار است یک کانون خصوصی که ازسوی کاخ سفید پشتیبانی می شود، ۲۲۸ میلیون دلار اعتبار برای رونق بخشیدن به اقتصاد فلسطین فراهم آورد. علاوه بر این، رئیس جمهوری آمریکا موافقت خود را با راهکار "دو دولت" اسرائیل و فلسطین اعلام کرد و به رسمیت شناخته شدن اسرائیل و کنار گذاشتن مقاومت را که بوش انصراف از اعمال خشونت آمیز توصیف کرده، شروط اصلی برای فلسطینیان قرار داد.

این درحالی است که روزنامه های آمریکایی عقیده دارند سازمان های امنیتی آمریکا در اینکه ابومازن بتواند روند صلح را واقعاً به پیش ببرد، شک دارند، زیرا وی به ویژه در نابلس و الخلیل بر گروه های فلسطینی کنترلی ندارد.

این مقامهای امنیتی همچنین نگران هستند که حمایت زیاد واشنگتن از ابومازن، محبوبیت بیشتر جنبش حماس بین مردم را سبب شود. در حال حاضر هم، از ابومازن در بین فلسطینیان به عنوان "همدست دشمن" نام برده می شود.

مقامهای امنیتی آمریکا نگران هستند که حمایت زیاد واشنگتن از ابومازن، سبب افزایش محبوبیت حماس در بین مردم فلسطین شود. در حال حاضر هم، از ابومازن در بین فلسطینیان به عنوان "همدست دشمن" نام برده می شود

با وجود این حمایتها، جرج بوش شب گذشته پس از دیدار با رئیس جمهوری لهستان در تماسی تلفنی با ابومازن حمایت همه جانبه خود از وی را اعلام کرد.

ابومازن ماه گذشته میلادی در کرانه باختری رود اردن دولت فوق العاده به ریاست سلام فیاض تشکیل داد.

جالب توجه است که در کنفرانس برنامه ریزی شده برای آینده مناطق فلسطینی قرار است در کنار اسرائیل و فلسطینی ها، سران کشورهای همسایه عربی نیز شرکت کنند. "کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه آمریکا نیز قرار است ریاست این نشست را بر عهده داشته باشد.

مقامهای بلندپایه اسرائیلی و ابومازن از برنامه های بوش برای تعیین سرنوشت منطقه خاورمیانه حمایت می کنند؛ همانطور که انگلیسی ها حمایت کردند.

وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه ای ضمن مهم و حیاتی خواندن اظهارات جرج بوش، از تشکیل این کنفرانس حمایت کامل کرد. اما جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) برخلاف تمام این موارد، برنامه های بوش درباره خاورمیانه را رد کرد. "اسماعیل رضوان" سخنگوی جنبش حماس در جمع خبرنگاران تاکید کرد: این کنفرانس تنها در خدمت منافع "دشمن" است وسبب تفرقه بیشتر بین فلسطینیان خواهده شد.

رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در راستای تحکیم خواست خود برای به دست گرفتن آینده خاورمیانه امروز سه شنبه با "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار می کند.