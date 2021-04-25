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۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۵۹

عضو کمیته پایش انستیتو پاستور مطرح کرد

اجرای فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در ۸ شهر کشور

اجرای فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در ۸ شهر کشور

ساری- عضو کمیته پایش انستیتو پاستور ایران گفت: فاز سوم کارآزمایی واکسن کرونا پاستور در هشت شهر کشور از جمله دو شهر استان مازندران اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثنا عیب پوش ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از محل اجرای فاز ۳ کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور در ساری با بیان اینکه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در هشت شهر کشور اجرا می‌شود، گفت: این واکسن در دو شهر استان مازندران به ۶ هزار نفر تزریق می‌شود.

وی افزود: همچنین مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن در شهرهای اصفهان، کرمان، همدان، یزد، زنجان، بندرعباس، نیز اجرا و به داوطلبان تزریق می‌شود.

وی با بیان اینکه داشتن سلامت عمومی، معرفی پزشک و داشتن سنت ۱۸ تا ۸۰ سال شرط دریافت واکسن کارآزمایی بالینی پاستور است، گفت: برای ثبت نام دریافت واکسن باید به پزشکان خانواده شهری و ثبت نام از این طریق، تماس تلفنی با شماره ۳۴۴۰۷ و همچنین مراجعه به سایت صورت گیرد.

کد مطلب 5197431

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