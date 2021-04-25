اجرای فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در ۸ شهر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ثنا عیب پوش ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از محل اجرای فاز ۳ کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور در ساری با بیان اینکه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا در هشت شهر کشور اجرا می‌شود، گفت: این واکسن در دو شهر استان مازندران به ۶ هزار نفر تزریق می‌شود.

وی افزود: همچنین مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن در شهرهای اصفهان، کرمان، همدان، یزد، زنجان، بندرعباس، نیز اجرا و به داوطلبان تزریق می‌شود.

وی با بیان اینکه داشتن سلامت عمومی، معرفی پزشک و داشتن سنت ۱۸ تا ۸۰ سال شرط دریافت واکسن کارآزمایی بالینی پاستور است، گفت: برای ثبت نام دریافت واکسن باید به پزشکان خانواده شهری و ثبت نام از این طریق، تماس تلفنی با شماره ۳۴۴۰۷ و همچنین مراجعه به سایت صورت گیرد.