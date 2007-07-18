جوسازی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری ان بی سی، " جان مک کین" در جمع گروه مسیحیان متحد برای اسرائیل در واشنگتن بر اهمیت حمایت مداوم از رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

وی با نادیده گرفتن کشتار بی رحمانه غیرنظامیان از سوی رژیم صهیونیستی به زعم خود ادعا کرد که این رژیم تنها و بهترین دموکراسی در خاورمیانه است.

مک کین همچنین به زعم خود مدعی شد که عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق در زمان کنونی، کشورهای ضد اسرائیلی را همچون ایران تقویت خواهد کرد.

این سناتور جمهوریخواه با بیان اینکه به " جرج بوش" رئیس جمهوری کشورش افتخار می کند، ادعا کرد:" به ایران اجازه نخواهیم داد تا به سلاح هسته ای دست پیدا کند." .

ادعای این سناتور آمریکایی در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است برنامه هسته ای اش کاملا صلح آمیز است و همکاری مستمر و شفاف آن با آژانس بین المللی انرژی اتمی وبازدید همیشگی بازرسان از تاسیسات آن، نیت صلح جویانه ایران را به همگان اثبات کرده است، اما آمریکا خود دارای بزرگترین زرادخانه هسته ای درجهان است و از سویی چشمان خود را به روی زرادخانه مخوف رژیم اسرائیل با بیش از 200 کلاهک هسته ای بسته است که بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات خاورمیانه به شمار می رود تا جایی که عربستان از متحدان استراتژیک آمریکا به صراحت اعلام کرد اسرائیل مسئول اصلی بی ثباتی و نا امنی در منطقه است.