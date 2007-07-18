اولمرت و ابومازن بار دیگر با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در این رابطه اعلام کرد: اولمرت و ابومازن در دیدار روز دوشنبه(25 تیر) با برگزاری دیدار 2 هفته آینده موافقت کردند. مکان برگزاری این دیدار هنوز مشخص نیست.

وی خاطرنشان کرد: اولمرت و ابومازن همچنین با تشکیل کمیته ای 2 جانبه به منظور بازگرداندن اوضاع به پیش از 28 سپتامبر سال 2000 (انتفاضه الاقصی) موافقت کردند. ریاست این کمیته را "عبد الرزاق یحیی" وزیر کشور فلسطین بر عهده خواهد داشت.

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین گفت : بازگرداندن قانون به شهرهای فلسطینی موسوم به مناطق الف که تحت حاکمیت کامل فلسطین قرار دارند به زودی و به تدریج آغاز خواهد شد.

عریقات گفت : رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار روز دوشنبه خواستار آزادی تمام اسرای فلسطینی در بند زندانهای اسرائیل به ویژه زنان، کودکان، بیماران، وزرا و نمایندگان و رهبران سیاسی شد. زیرا به عقیده ابومازن آزادی این افراد برای از سرگیری روند صلح و موفقیت آن بسیار حائز اهمیت است.