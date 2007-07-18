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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

راههای اشاعه فرهنگ گفتگو میان اسلام و غرب بررسی شد

در پی دیدار مفتی سوریه با هیئتی از کمیته خارجه در پارلمان هلند، چگونگی اشاعه فرهنگ گفتگو و تفاهم میان مسلمانان و غربیها بررسی و صلح و پیشرفت برای همه فرزندان بشر مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، شیخ احمد بدرالدین حسون مفتی سوریه با هیئتی از کمیته خارجه در پارلمان هلند دیروز 26 تیر ماه به منظور بررسی گفتگو و تفاهم میان ملتهای مسلمان و غیر مسلمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مفتی سوریه اهمیت مشارکت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در ساخت تمدن واحد انسانی را مورد تأکید قرار داد و صلح و پیشرفت را برای همه فرزندان بشر لازم و ضروری خواند.

وی در این دیدار به عدم وجود آرامش در برخی از کشورهای اسلامی چون فلسطین اشغالی اشاره کرد و گفت: تعرض به سرزمین فلسطین بسط و توسعه حقوق بشر و انسانیت را زیر سؤال می برد و تا زمانی که یک کشور اسلامی زیر فشار و زور باشد نمی توان از حقوق بشر سخن گفت.

کمیته امور خارجه پارلمان هلند در این دیدار به کشورهای اسلامی و گفتگو و تفاهم میان آنها اشاره کرده و اظهار داشتند: کشورهای اسلامی در توسعه گفتگو بسیار پیشتاز هستند و به ضرورت گفتگو به منظور  جلوگیری از  افزایش تفرقه و جدایی سهیم هستد.

طی این دیدار راههای اشاعه فرهنگ گفتگو و تفاهم میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مورد تأکید قرار گرفت. 

کد مطلب 519752

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