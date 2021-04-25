به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما، ستاد انتخابات در معاونت امور استانها از مدتها پیش تشکیل شده و راهبری، ایدهپردازی، پیش تولید، تولید و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی، گزارشمحور و فضای مجازی را در مراکز استانی رسانه ملی بر عهده دارد.
یکی از اولویتهای شبکههای استانی، انتخابات شوراهاست به همین دلیل موضوعات گوناگونی همچون چالشها و فرصتها در این حوزه و توسط مراکز مورد توجه قرار گرفتهاند.
تاکنون ١٧ جلسه با حضور اعضای ستاد مرکزی معاونت و بیش از ۵۰۰ جلسه هم توسط ستاد انتخابات مراکز استانی برگزار شده است که خروجی این جلسات برنامههای گوناگونی است که با راهبری ستاد مرکزی و ستادهای استانی در رادیو و تلویزیونهای استانها تولید شدهاند یا در دست تولید هستند و روی آنتن خواهند رفت. همچنین برخی از این برنامهها به ویژه در آستانه انتخابات به صورت زنده هستند.
در این بین میتوان به پیشبینی ۹۲ عنوان ویژه برنامه انتخاباتی برای ۳۳ مرکز استانی اشاره کرد که شامل ۳۸ برنامه ترکیبی، یک سریال در مرکز ایلام، یک طنز نمایشی در مرکز گیلان، چهار مسابقه، ۶ مستند، ۲۸ برنامه میزگرد و گفتگومحور، یک برنامه عروسکی در مرکز خراسان شمالی، دو عنوان موشنگرافیک و ۱۱ برنامه گزارشی است. مدت زمان پخش برنامههای انتخاباتی به صورت هفتگی در مراکز حدود یکصد ساعت است که مجموع آنها در همه مراکز به ۳۳۰۰ ساعت میرسد.
همچنین بانک اطلاعاتی کارشناسان برای حضور در برنامههای گفتوگومحور و میزگرد تهیه شده و تهیهکنندگان و مجریان برنامههای ویژه انتخاباتی هم مشخص شدهاند. در حوزه فضای مجازی و در حوزه تبیینی و طی نوروز امسال ۴۰۶ اثر تقطیع شده در قالب برنامههای مکمل و متمم تولید و در شبکههای اجتماعی و وب سایت مراکز منتشر شده است علاوه بر این تولید ۵۰ قسمت برنامه «انتخاب اصلح» نیز با هدف بیان ویژگیها و شرایط کاندیداهای اصلح و تراز انقلاب و نیز تولید ۶۹ آیتم از برند «مشتلق» با هدف اطلاعرسانی اخبار خرد و کلان خوب استانها و با محوریت امیدبخشی از دیگر اقدامات فضای مجازی استانها به شمار میرود.
کنداکتور شبکه شما نیز متناسب با انتخابات خردادماه تغییر میکند و برنامههای روتین این شبکه حال و هوای انتخاباتی خواهند داشت. برنامه گزارش خبری هم در چند باکس روزانه اقدام به نمایش خودکفایی، خودباوری، تولید، اشتغال، مهاجرت معکوس و بیان مطالبات مردمی از مسئولان و امیدآفرینی از مراکز استانها و شهرهای تابعه و روستاها خواهد کرد و علاوه بر این برنامه «بهارستان» هم هر هفته تا زمان برگزاری انتخابات با حضور نمایندگان مجلس، به تبیین و تهییج عمومی با رویکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا میپردازد. برنامه تلویزیونی «رکن چهارم» نیز با محوریت انتخابات در شبکه شما تولید و پخش میشود.
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