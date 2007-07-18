احداث خانه های فرهنگ مترو با کندی مواجه شده است

علی اکبر امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احداث 4 خانه فرهنگ در ایستگاه های متروی شهید بهشتی، حسن آباد، دروازه دولت و گلبرگ از چندی پیش در دستور کار بوده اما بحث هماهنگی با شرکت مترو و به ویژه تغییر مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری فعالیت های مربوط به احداث این خانه های فرهنگ را با کندی مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون منتظر هستیم که مدیریت جدید این سازمان، سیاست های جدید خود را ابلاغ کند تا بتوانیم این فعالیت ها را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.

رئیس مراکز فرهنگی هنری مترو با بیان اینکه بر اساس برنامه ها قرار بوده که این 4 خانه فرهنگ مترو تا پایان تابستان امسال به بهره برداری برسد، در مورد امکان عدم احداث این خانه فرهنگ ها با ورود مدیریت جدید گفت: این خانه های فرهنگ بر اساس برنامه ها احداث خواهد شد و این کندی کار نیز به علت تغییرات مدیریتی است.