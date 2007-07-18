انجمن های میراث فرهنگی خراسان شمالی ساماندهی می شوند

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در قانون بازنگری اساسنامه انجمن های اسلامی که در سال 73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تشکیل انجمن های مذکور در مرکز استان ها، شهرستان ها، شهرها، بخش ها و روستاها مقرر شد.

وی ادامه داد: تشکیل این انجمن ها در راستای جلب حمایت مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی آنها در زمینه حفظ و احیای معنوی میراث فرهنگی کشور و یاری رسانی مالی تشکیل می شود.

کاظمی با بیان وظایف انجمن های میراث فرهنگی اظهار داشت: مهم ترین وظیفه انجمن ها بحث، بررسی و ارائه مشاوره فرهنگی و اجتماعی به منظور اجرای مطلوب برنامه های پژوهشی میراث فرهنگی با شرکت مردم با رعایت احترام، حفظ و صیانت از آنها و بررسی طرق جلب مساعدت های مادی و معنوی مردم و پیشنهاد به سازمان میراث فرهنگی است.

وی خاطر نشان کرد: این انجمن ها از طیف وسیعی از افراد مسئول و صاحب نظر قبل از شکل گیری استان تشکیل و برای آنها کارت عضویت صادر شد.

کاظمی یادآور شد: با شکل گیری استان خراسان شمالی انجمن های میراث فرهنگی دوباره ساماندهی و کارت عضویت مجدد برای اعضا صادر شد.

وی اظهارداشت: اکنون تعداد نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی مشخص شده است که با صدور کارت و ساماندهی مجدد اعضای انجمن ها علاوه بر کار نظارتی و مشاوره در بحث نظارت بر کاوش های غیرمجاز، تجاوز و تعدی به اماکن تاریخی و تعقیب قاچاقچیان آثار تاریخی پیگیری و مشارکت دارند.