به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی عصر امروز یک شنبه در نشست خبری قبل از بازی تراکتور مقابل پاختاکور ازبکستان در شهر الشارجه امارات گفت: باید فردا با تمام توان و انگیزه به میدان برویم و پیروز شویم.

وی با اشاره به اینکه گروهی که تراکتور در آن قرار دارد گروه مرگ است، گفت: از گروه ما باید سه تیم صعود می‌کردند، وقتی به بازی‌های یکی دو گروه دیگر نگاه می‌کردم به این نتیجه رسیدم که آنها اگر با تیم امیدهای خود هم وارد زمین می‌شدند می‌توانستند صعود کنند، اما در گروه ما همه تیم‌ها خوب هستند و صعود هیچ تیمی قطعی نشده است.

وی با اشاره به اینکه فردا با تمام قوا به میدان می‌رویم، افزود: فردا بازیکنان‌مان با تمام توان به میدان می‌روند تا هواداران‌مان را خوشحال کنند.

خطیبی با بیان اینکه تیم حریف نیز قدرتمند است، ادامه داد: پاختاکور یک تیم فوق العاده است که بازی‌های خوبی را ارائه داده، اما امتیازات کافی را کسب نکرده است.

وی با اشاره به اینکه جایگاه تیم پاختاکور در جدول ما را فریب نمی‌دهد، ابراز داشت: امیدوارم فردا یک بازی منطقی و حساب شده ارائه دهیم.

خطیبی سپس با بیان اینکه در بازی‌های گذشته با تمام وجود تلاش کردیم، گفت: امیدوارم فردا بتوانیم به روند خوبِ خود ادامه داده و پیروز شویم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور با اشاره به اینکه تمام تمرکز تیمش برای بازی فردا است، گفت: دیدار رفت مقابل پاختاکور تجربه خوبی برای ما بود که شناخت خوبی از حریف‌مان پیدا کردیم.

دیدار دو تیم تراکتور و پاختاکور از ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه در ورزشگاه شهر الشارجه امارات برگزار می‌شود.