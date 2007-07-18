سفارش پیتزا در سنای آمریکا برای حل بحران عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، در جلسه شب گذشته سناتورها، دموکرات ها،سخنرانیهایی متعددی را ایراد کردند، اما شانس کمی داشتند تا بتوانند به حل بحران عراق نزدیک شوند.

در این نشست، جمهوریخواهان همچنان مصمم بودند که مانع هرگونه پیش نویس قانونی شوند که عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق را الزامی می کند. البته انتظار می رود که بحث درباره مسئله عقب نشینی در سنای آمریکا امروز صبح در برابر چشمان خواب آلود سناتورها درجریان باشد.

جمهوریخواهان، تلاش دموکرات ها را به عنوان یک نمایش سیاسی خواندند و با آن مخالفت کردند .

"هری رید" رهبر اکثریت سنای آمریکا و تیم رهبری وی اوراق امضا شده ای را در بین سخنرانان توزیع کردند." سناتور " باراک اوباما" از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار بود که بین ساعت 6 و 7 صبح به وقت آمریکا در زمانی که کار مطبوعات و رسانه ها آغاز می شود، سخنرانی کند.

اولین دوررایزنی سناتورها شب گذشته برای یک رای گیری آغاز شد و پس از آن برخی دموکرات ها با ترک سنا به فعالان ضد جنگ در کنار خیابان پیوستند. دور دوم هم که درنیمه شب انجام شد، 80 نفر از سناتورها که لباس غیررسمی پوشیده بودند، شرکت داشتند و این میزان حد نصاب لازم برای انجام مذاکرات بود.

رید گفت:"آیا این نشست شبانه تغییری را در رای ها ایجاد خواهد کرد؟ امیدوارم که اینگونه باشد، زیرا تمرکز آن بر اشکال تراشی برای جمهوریخواهان خواهد بود."

"جان وارنر" و "ریچارد لوگار" از سناتورهای جمهوریخواه اخیرا در اقدامی به نشانه افزایش مخالفتهای حزب جمهویخواه علیه استراتژی بوش در عراق، لایحه ای را به سنا بردند که خواستار تغییر عمده در ماموریت نظامیان آمریکایی در عراق است.