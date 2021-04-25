به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، بر اثر اصابت یک فروند خمپاره به یک باب منزل مسکونی در ولایت میدان وردک واقع در افغانستان، ۱۰ غیرنظامی کشته شدند.

این در حالیست که مقامات رسمی این ولایت در افغانستان تا کنون اطلاعاتی از تعداد زخمی های احتمالی این رویداد منتشر نکرده اند.

همچنین تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.

گفتنی است که نیروهای خارجی به سرکردگی آمریکا قرار بود تا ضرب الاجل اول ماه میلادی می (۱۱ اردیبهشت) خاک افغانستان را تَرک کنند؛ حال آنکه آمریکا مدعی شد تا پیش از ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) این وعده به صورت کامل عملی نخواهد شد.

قرار بود دیروز شنبه، استانبول میزبان نشستی با محوریت صلح افغانستان باشد که با ادامه بدعهدی واشنگتن، طالبان اعلام کرد که مقارن به حضور اشغالگران خارجی نمی‌تواند به صلح در افغانستان امیدوار باشد؛ لذا نشست استانبول به تعویق افتاد.