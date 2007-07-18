بازدید رهبری از رویان و تقویت روحیه پژوهشگری در جامعه علمی

دکتر احمد وثوق معاون پشتیبانی و امور مجلس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که فعالیت های پژوهشکده رویان عمق پیدا کند و پژوهشگران رویان به عرصه نظریه پردازی علمی وارد شوند.

وی افزود: ایشان معتقد بودند دانشمندان کشور تنها به دستاوردهای گذشته اکتفا نکرده و خود را محدود به کشفیات علمی بیگانگان نکنند. پژوهشگران رویان باید به دروازه های جدید علمی دنیا دست پیدا کنند و دانش و علم بیولوژیک را توسعه دهند.

وثوق خاطرنشان کرد: ایشان همچنین بر اینکه پژوهشکده رویان باید در زمینه دستیابی به علوم جدید به الگویی برای دیگر مراکز علمی کشور تبدیل شود، تأکید کردند.

معاون پشتیبانی و امور مجلس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی اظهار داشت : توصیه ایشان بر اینکه پژوهشکده رویان با علم، تلاش و تقوا بکار خود ادامه دهد نیز از نکات برجسته دیدار روز گذشته مقام معظم رهبری از پژوهشکده رویان بود.

وی یاد آور شد : قسمت ها و بخش های تحقیقاتی پژوهشکده رویان که قصد داریم به کاربرد کلینیکی تحقیقات بپردازیم خدمت مقام معظم رهبری عرضه شد. همچنین بخش هایی از پژوهشکده که کارهای اولیه و مطالعات پایه در آنجا در حال شکل گرفتن است نیز در معرض دید ایشان قرار گرفت.

دکتر عبدالحسین شاهوردی معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی نیز با تأکید بر اینکه لطف خداوند شامل حال پژوهشکده رویان شد و ارج نهادن به مقام تحقیق و محقق از سوی مقام معظم رهبری نصیب رویان شد، گفت: رهبر معظم انقلاب در این بازدید از آزمایشگاه رده ها و تمایز که یکی از محل هایی است که سلول های بنیادی تولید، تکثیر و تمایز پیدا می کنند، نیز بازدید کردند.

وی گفت: طرح های تحقیقاتی در حال اجرا و تمام شده، طرح های تمایز سلول های بنیادی به سلول های کبدی و پیوند آنها به حیوانات آزمایشگاهی هم مورد بازدید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.





بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی از پژوهشکده رویان

شاهوردی گفت: بخش تولید حیوانات ترانس ژن که با هدف ایجاد تغییرات ژنتیکی در حیوانات و کاربرد آنها در تحقیقاتی که به درمان برخی از بیماری ها منجر می شود، آزمایشگاه پروتئومیکس که روند تمایز سلول های بنیادی را مورد توجه قرار می دهد در معرض دید مقام معظم رهبری قرار گرفت و سئوالاتی که ایشان در حین این بازدید مطرح فرمودند هر کدام می تواند به عنوان هدفی برای محققان پژوهشکده مطرح شود.

وی اضافه کرد : همچنین ایشان در بازدید از بخش آزمایشگاهی که سلول های بنیادی را در بخش های کلینیکی کاربرد دارند، بر همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر و پیوند بیشتر علوم پایه و بالینی تأکید کردند. بانک بند ناف، جنین شناسی و گوسفند همانندسازی شده نیز از دیگر مواردی بودند که مورد بازدید مقام معظم رهبری قرار گرفتند.

دکتر حمید گورابی رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی نیز در گفتگو با مهر بازدید مقام معظم رهبری از پژوهشکده رویان را جای مباهات برای جامعه علمی کشور دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب با سئوالات هوشمندانه ای که می کردند مشخص شد که ایشان به دقت گزارشات قبلی را مطالعه کرده اند.

وی اضافه کرد: پیش از این گزارش فعالیت های تحقیقاتی پژوهشکده رویان را به صورت حضوری و کتبی خدمت ایشان عرضه می کردیم و ایشان نیز کاملاً با فعالیت های پژوهشی رویان آشنا بودند.

گورابی گفت: در این بازدید سعی شد تا بخش هایی را که بیشتر به صورت عملی امکان نشان دادن آنها در بخش های آزمایشگاهی وجود دارد را نیز در معرض دید ایشان قرار دهیم. همچنین در این دیدار بخشی از فعالیت هایی علمی که در ماه های اخیر انجام شده است نیز به اطلاع ایشان رساندیم.

وی اضافه کرد: همچنین در بازدید ایشان از بخش درمانی پژوهشکده رویان برخی مسائل شرعی و اخلاقی از ایشان سئوال شد که رهبر معظم انقلاب نیز به این سئوالات پاسخ گفتند .

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه 25 تیرماه به مدت 2 ساعت و نیم از ساختمان جدید التاسیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی بازدید به عمل آوردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بازدید از پژوهشکده رویان کمک به مراکز و طرح های علمی، تحقیقاتی و فناوری را وظیفه دولت و دستگاههای مسئول برشمردند و گفتند : باید میل و اشتیاق به تحقیق و پژوهش در محیطهای علمی موج بزند که البته تحقق این مهم با توصیه و دستور ممکن نیست، بلکه تدبیر و کمک وزارتخانه های مربوط، بخشهای مسئول در برنامه ریزی فرهنگی کشور و تلاش صاحبان فکر و اندیشه را می طلبد.