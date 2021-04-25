وقوع درگیری با چین بر سر تایوان را نباید دست کم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پیتر داتون» (Peter Dutton) وزیر دفاع استرالیا امروز یکشنبه اعلام کرد که درگیری با چین در خصوص موضوع تایوان را نباید دست کم گرفت؛ اما کانبرا با متحدان منطقه برای حفظ صلح همکاری خواهد کرد.

وزیر دفاع استرالیا در این خصوص گفت: علیرغم اینکه نیروهای دفاعی استرالیا آمادگی بالایی برای مقابله با هرگونه تهدید در منطقه علیه متحدان این کشور را دارند، اما کانبرا برای حفظ صلح تلاش خواهد کرد.

«پیتر داتون» در ادامه اضافه کرد که پایگاه ها در سراسر منطقه نظامی شده اند؛ لذا واضح است که فعالیت فراوان و خصومت میان تایوان و چین وجود دارد.

وی ادعا کرد: احدی نمی‌خواهد بین چین و تایوان یا هرجای دیگر درگیری را مشاهده کند.

چین همواره به آمریکا و متحدان غربی‌اش درباره خط قرمز خود مبنی بر لزوم احترام به اصل چینِ واحد که مستلزم عدم تحریک جریان‌های جدایی‌طلب مناطق تابعه شامل تایوان، هنگ کنگ، ماکائو و تبت است؛ هشدار داده است.

با این وجود، آمریکا با استناد به رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک و با هدف ممانعت از قدرت‌یابی چین، دست به اقداماتی می‌زند که علاوه بر جدال دیپلماتیک، بیم رویارویی نظامی دو کشور را نیز افزایش می‌دهد.