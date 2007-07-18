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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۹:۵۰

بولینگ برای فراعنه !

بولینگ برای فراعنه !

گروهی از دانشمندان ایتالیایی در اطراف سایت "نارموتیس" در جنوب غربی قاهره قدیمی ترین پیست بولینگ را که مربوط به عصر فراعنه مصر است کشف کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم باستان شناسی دانشگاه پیزا در سایت " یونانی - رومی" نارموتیس در 100 کیلومتری جنوب غربی قاهره منطقه ای را کشف کرده اند که می تواند به عنوان قدیمی تریم پیست بولینگ دنیا معرفی شود.

این کشف نشان می دهد که در روی این پیست بولینگ بازی می شده است. روی این پیست حفره ای به قطر 12 سانتی متر در اتنهای یک شیار باریک وجود دارد که توپ پس از حرکت در شیار وارد حفره می شده است.

به گفته این محققان، این پیست بولینگ بین قرون سوم و دوم قبل از میلاد ساخته شده است.

براساس گزارش آنسا، این باستان شناسان در اطراف قدیمی ترین پیست بولینگ دنیا، محل‌های جداگانه ای برای بازی کودکان و بزرگسالان و توپ های کوچک چوبی و سنگی کشف کردند که نشان می دهد مصریان باستان به ورزش اهمیت زیادی می داده اند.

منطقه "نارموتیس"، دهکده کوچی در بیابان است که زمانی محل استراحت نظامیان امپراتوری رم بوده و پس از ظهور مسیحیت و سپس اسلام، کلیساها و مساجد زیادی در آن ساخته شده و تقریبا ساختار قدیمی آن مثل این پیست بولینگ در زیر بافت پس از میلاد مدفون شده است.

کد مطلب 519775

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