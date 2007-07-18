رایانه های شخصی سازگار با محیط زیست ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رایانه های شخصی یکی ازبزرگترین منابع آلاینده است به طوری که یک رایانه شخصی معمولی با نمایشگر "ال سی دی" که 24 ساعت شبانه روز روشن است، در سال بیش از یک تن دی اکسید کربن تولید می کند. در اینجا منظور از نمایشگرها، انواع قدیمی کاتدی بسیار آلوده کننده نیست بلکه انواع امروزی است که در شمار نمایشگرهای "سبز" (زیستی) جای دارند.

به همین منظور شرکت "زونبو" (Zonbu ) تصمیم گرفته است که رایانه ای را با استفاده از مواد قابل برگشت به چرخه طبیعت و بسیار کم مصرفی بسازد که آلودگی بسیار پایین و در حد صفر داشته باشد.

براساس گزارش نیویورک تایمز، در این خصوص آلیلان راسمن یکی از دو بنیانگذار این شرکت اظهار داشت:" این رایانه شخصی درعین حال که یک رایانه کامل است تنها در حد یک لامپ کوچک برق مصرف می کند. همچنین این رایانه ها بسیار ارزان بوده و تنها 99 دلار قیمت دارند. در کل معتقدیم که این ابزارها می توانند در ماه باعث کاهش چشمگیر هزینه های برق کاربران شوند و رضایت مشتریان را جلب کنند."

بنابراین گزارش، "زونبو" تنها شرکتی نیست که به عرضه رایانه های شخصی سازگار با محیط زیست پرداخته است، بلکه در چند سال اخیر توجه شرکت های بزرگ تولیدکننده رایانه های شخصی افزایش یافته است. در این میان شرکت های اپل و دل در راس قرار دارند. برای مثال اپل جیوه را از "ال سی دی" رایانه های قابل حمل مدل " مک بوک پرو" حذف کرده است. دل نیز سال گذشته به عنوان "سبزترین شرکت صنعتی" شناخته شد.

همچنین شرکت "میکرو پرو" نیز رایانه ای را عرضه کرده است که "کیس" زیستی دارد.

رایانه شخصی زیستی "زونبو" با سیستم عامل لینوکس سازگار شده است و مجهز به پردازشگرهای کم مصرف، درایوهای حافظه فلاش و دیسک سخت است.