حضور کارشناسان بهداشتی در مرز ماهیرود/نظارت ها تشدید شد

حسن رحیمیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: قبل از مطرح شدن بحث کرونای هندی نیز ما در مرز ماهیرود نهایت تلاش خود را برای رعایت پروتکلهای بهداشتی داشتهایم و اکنون این وظیفه مضاعف شده است.
مدیرکل گمرکات خراسانجنوبی بیانکرد: کارشناسان و مأموران بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مرز ماهیرود حضور دارند و کنترلهای لازم را بر مسافران ورودی از کشور افغانستان انجام میدهند و فرد در صورت داشتن علائم قرنطینه میشود.
رحیمیزاده گفت: البته این نکته را باید مد نظر داشته باشیم که بسیاری از رانندگان و تجار و … کشور افغانستان وارد کشور ایران نمیشوند بلکه تنها در محوطه گمرک برای تبادل بار و کالا حضور پیدا میکنند.
وی با بیان اینکه جلساتی نیز پیرامون هماهنگی در زمینه جلوگیری از ورود کرونای هندی در خراسانجنوبی خواهیم داشت، ادامهداد: البته ما در خراسانجنوبی به طور مستقیم با کشورهای همسایه هند ارتباط نداریم بلکه افغانستان با پاکستان و از طریق آن با هند در ارتباط است.
مدیر کل گمرکات خراسانجنوبی در زمینه نگرانی برخی از افراد در زمینه شیوع کرونای هندی از طریق کالاهای وارداتی از پاکستان و …افزود: ما در خراسانجنوبی واردات مستقیم از پاکستان نداریم و حتی ارتباطات ما با افغانستان از طریق گمرک ماهیرود بیشتر صادرات است و حتی میتوان گفت واردات ما از افغانستان نزدیک به صفر است.
رحیمیزاده با اشاره به اینکه کارکنان گمرک به علت ارتباط با افراد مختلف در معرض خطر ابتلاء به کرونا هستند، گفت: از نظر من کارکنان در گمرک بیش از کادر درمان در معرض آسیب هستند چرا که کادر زحمتکش درمان میدانند که فرد در مقابل آنان بیمار کرونایی است و باید احتیاط های لازم را داشته باشند.
وی افزود: اما کارمند ما در گمرک با افراد مختلف نیز در ارتباط است بدون اینکه نسبت به بیماری یا عدم بیماری فرد در مقابل خود اطمینان داشته باشد و جز استفاده از ماسک کار دیگری نمیتواند انجام دهد.
مدیرکل گمرکات خراسانجنوبی گفت: خوشبختانه در مرز ماهیرود رانندگان کشورمان خود را مقید به رعایت پروتکلهای بهداشتی میدانند و از این جهت تاکنون مشکل خاصی نداشتهایم.
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