مونوریل فقط مکمل حمل و نقل شهر تهران است

مهندس مهرداد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مترو و اتوبوس استخوان بندی اصلی شبکه حمل و نقل شهری تهران است و مونوریل می تواند به عنوان تغذیه کننده خطوط مترو در مناطقی که کارشناسان مطالعات ترافیکی و کارشناسی صورت داده اند، مورد استفاده قراربگیرد.

وی یادآور شد : به علت گرانی مونوریل نسبت به ظرفیت حمل مسافر و لوکس بودن آن، این وسیله بیشتر کاربرد جذب توریست دارد. همانطور که مجموع طول خطوط مونوریل در کل دنیا کمتر از 300 کیلومتر است و کشورهای محدودی از آن استفاده می‌کنند.

تقی زاده افزود: بنابراین به جهت صرف هزینه سنگین، باید کار تخصصی گسترده ای جهت استفاده از مونوریل صورت بگیرد.

مشاور شهردار تهران در امور حمل ونقل همچنین تصریح کرد: وارد شدن مونوریل به حمل ونقل شهری نیازمند ورود یک تکنولوژی جدید است و هر شیوه حمل و نقل شهری که به سیستم اضافه می شود، هزینه ها، تعمیرات و نیاز های خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت .

مهندس تقی زاده خاطر نشان ساخت: در بحث حمل نقل شهری باید نگاه تخصصی داشت، نه سیاسی. و تصمیمگیری در این خصوص نباید فدای یک سری ملاحظات شود.