محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: یک سامانه بارشی از امروز به استان وارد شده و تا روز چهارشنبه مهمان زنجانی‌ها است.

وی با بیان اینکه بارش‌ها در استان روز سه شنبه تقویت می‌شود، اظهار کرد: همچنین بارش‌ها در استان با رعد و برق همراه خواهد بود و در این میان احتمال آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها در استان وجود دارد که شهروندان در حد ممکن در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد نکنند.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: با توجه به وزش باد شدید شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: بارندگی‌ها در استان زنجان نسبت به مدت سال گذشته ۴۹ درصد دارد و از هفته دوم اردیبهشت ماه امسال میزان بارش باران در استان زنجان در حد نرمال خواهد بود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: از روز سه شنبه دمای هوای کاهش یافته و هوا خنک می‌شود.