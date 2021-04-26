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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۱۸

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان:

بارش باران زنجان را فرا می‌گیرد

بارش باران زنجان را فرا می‌گیرد

زنجان-سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان از بارش باران در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: یک سامانه بارشی از امروز به استان وارد شده و تا روز چهارشنبه مهمان زنجانی‌ها است.

وی با بیان اینکه بارش‌ها در استان روز سه شنبه تقویت می‌شود، اظهار کرد: همچنین بارش‌ها در استان با رعد و برق همراه خواهد بود و در این میان احتمال آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها در استان وجود دارد که شهروندان در حد ممکن در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد نکنند.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: با توجه به وزش باد شدید شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: بارندگی‌ها در استان زنجان نسبت به مدت سال گذشته ۴۹ درصد دارد و از هفته دوم اردیبهشت ماه امسال میزان بارش باران در استان زنجان در حد نرمال خواهد بود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: از روز سه شنبه دمای هوای کاهش یافته و هوا خنک می‌شود.

کد مطلب 5197805

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