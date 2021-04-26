ویروس هندی جایگزین همزاد انگلیسی/باز هم به «تاکنون» دل نبندیم

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان نرفته تا وقتی که ویروس چینی در قم پیدا شد، مسئولان مدام بر این واژه اصرار و تاکید داشتند که «تاکنون» این ویروس وارد کشور نشده است و دیدیم که وارد شد و به سرعت در سراسر کشور شیوع و گسترش پیدا کرد. به طوری که وارد فاز بحرانی شدیم و شانس آوردیم که ترس و وحشت مردم از این ویروس ناشناخته باعث شد همه مردم خانه نشین شوند و خریدهای شب عید و گردش و تفریح سال نو در نوروز ۱۳۹۹ انجام نشود.
کمبود ماسک و دستکش و محلولهای ضد عفونی کننده در داروخانهها و البته بیمارستانها، دست به دست هم داده بود تا شرایط کرونایی کشور قدری سخت و دشوار شود. اما، بعد از گذشت سه ماه از ورود ویروس چینی به کشور، روند تأمین ماسک و محلولهای ضد عفونی کننده به گونهای غیر قابل تصور تغییر کرد و شرایط عادی شد.
این گونه بود که بیماری کرونا در کشور تا حدودی کنترل شد و بعد از آن دوباره موجهای بعدی را تجربه کردیم.
اما مهمترین چالش دوران شیوع ویروس چینی در کشور، باز میگردد به ضعف مدیریتی در اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم از وجود بیماری که تا آن زمان برای همگان ناشناخته بود. شاید اگر به واژه «تاکنون» دل خوش نبودیم، میشد بیماری را بهتر کنترل کرد. اما، برخی مدیران و مسئولان همواره امیدوارند که اتفاق رخ ندهد و مدام از واژه «تاکنون» در صحبتهای خود استفاده میکنند.
این شرایط را در بحران ویروس انگلیسی دوباره شاهد بودیم و تا قبل از شیوع این ویروس در کشور، مدام صحبت از این موضوع بود که تاکنون موردی از ویروس انگلیسی در کشور مشاهده نشده است، اما این ویروس هم بالاخره وارد ایران شد و حالا شاهد هستیم که سوش غالب ابتلاء، نوع انگلیسی است که خیلی خطرناکتر و کشندهتر از نوع چینی است.
تجربه تلخ خوزستان در بحران کرونا که گفته میشود عدهای عراقی باعث شدند ویروس انگلیسی وارد این استان شود و باعث گردید به یکباره تمامی شهرهای خوزستان قرمز شود و آمار مرگ و میرهای کرونایی به شدت صعودی شود و بعد از آن بود که ویروس انگلیسی در سایر استانها شیوع پیدا کرد. البته ناگفته نماند که اولین مورد ابتلاء به ویروس انگلیسی در تهران گزارش شد.
حالا رسیدهایم به ویروس هندی و این بار هم تکرار همان تجربه قبلی را شاهد هستیم که مدام اصرار داریم بگوییم «تا کنون» این ویروس وارد کشور نشده است.
علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه ویروس جهش یافته هندی خطرناکتر و کشندهتر از سایر گونههای دیگر کرونا است، گفت: به هر میزان که عملکرد کشورها در برابر کرونا، غیرعلمی تر، آزادانه تر و ضعیفتر باشد به همان میزان هم سویه های جدید ویروس بیشتر جولان خواهند داد.
وی از گسترش وسیع ویروس هندی در دنیا خبر داد و افزود: این گونه در بیشتر قارههای جهان به راحتی در حال تبدیل شدن به اکثریت جمعیت مبتلایان به کرونا است، به طوری که بیش از ۶۰ درصد مبتلایان به کرونا در هندوستان به گونه جهش یافته ویروس مبتلا شدهاند.
ناجی با اشاره به ویژگیهای نوع جهش یافته کرونای هندی خاطرنشان کرد: این نوع جهش یافته که از نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شد، میتواند به سرعت به سویه غالب در کشورهای مختلف تبدیل شده و مقاومت در برابر آنتی بادیها را ایجاد کند.
وی تاکید کرد: بررسیها بر نگرانیها درباره کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس جهش یافته کرونا دامن میزند.
گفته میشود در ویروس جهش یافته هندی با نوعی از بیماری روبه رو هستیم که سرایت پذیری بسیار بالایی دارد و در عین حال ممکن است روند واکسیناسیون و یا موارد ابتلای مجدد به بیماری در این نوع جدید را شاهد باشیم.
در اطلاعات اولیه ای که از ویروس جهش یافته هندی منتشر شده مشخص شد، میزان سرایت پذیری و تلفات در ویروس جهش یافته هندی به مراتب بیشتر از سایر ویروسهای جهش یافته کرونا است. این گونه جدید ممکن است مقاومت بدن در برابر عفونتهای طبیعی و یا ایمنی در برابر واکسنها را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس مرکز ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نحوه پیدایش ویروسهای جهش یافته کرونا را مورد توجه قرار داد و افزود: کرونا از قانون ویروسها تبعیت میکند، قانون مبارزه با کرونا قانونی است که در کشورهای پیشرفتهای همانند کره جنوبی، چین، نیوزلند، تایوان و ویتنام اجرا میشود.
ناجی تاکید کرد: گونههای جهش یافته کرونا معمولاً در کشورهایی ایجاد میشود که ویروس کرونا به صورت لجام گسیخته در حال گردش است. به طور مثال کانون ایجاد ورینت برزیلی و یا آفریقایی در کشورهایی ایجاد شد که در بسیاری از نقاط گردش ویروس کاملاً از کنترل خارج شده بود.
کرونا همانند کشتی بزرگی است که تمامی کشورها را تحت تأثیر قرار داده بنابراین تمام کشورهای دنیا باید به این دیدگاه کلی برسند که در کنار یکدیگر میتوان به کرونا خاتمه داد.
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