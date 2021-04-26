پنج استقلالی در خطر محرومیت/ قایدی باید مراقب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آبیپوشان تهران پس از تساوی مقابل الدحیل در شب چهارم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، برای دیداری حساس مقابل الاهلی آماده میشوند که پیروزی احتمالی در این دیدار میتواند تا حدود زیادی صعود نماینده کشورمان به مرحله حذفی رقابتها را قطعی کند.
۵ بازیکن استقلال در ۴ بازی گذشته این تیم با کارت زرد داوران جریمه شخصی شدهاند که در صورت دریافت اخطار مقابل الاهلی، از حضور مقابل الشرطه در آخرین دیدار مرحله گروهی محروم خواهند شد.
مهدی قایدی، شیخ دیاباته، محمد حسین مرادمند، سبحان خاقانی و داریوش شجاعیان این جمع ۵ نفره را تشکیل میدهند که در دیدار مقابل الاهلی باید دست به عصا راه بروند.
هرچند احتمال حضور دیاباته در این دیدار به دلیل مصدومیت ضعیف است، اما میتوان از او و مهدی قایدی به عنوان مهمترین نفرات استقلال نام برد که خطر محرومیت آنها را تهدید میکند.
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