تقابل انگلیس و روسیه با دیپلماسی جنگ سرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در مطلبی به بررسی تقابل روسیه و انگلیس و بروز تنش در روابط آنها پرداخت و اقدام روز دوشنبه لندن در اخراج چهار دیپلمات روس را بازگشت به دوران جنگ سرد توصیف کرد.

این روزنامه نوشت : انگلیس و روسیه می توانند با اندکی تامل و خودداری از اقدامات شتاب زده مسئله به وجود آمده را حل کنند، اما اگر وضع به همین روال پیش برود باید شاهد تغییراتی در روابط لندن و مسکو باشیم.

گاردین می نویسد : رویارویی انگلیس و روسیه با مرگ مشکوک "الکساندر لیتویننکو" جاسوس سابق کا.گ.ب آغاز شد و پس از آنکه بازرسان انگلیسی برای انجام تحقیقات به روسیه رفته و بعد از مدتی تحقیقات خود در این باره را پایان دادند؛ لندن از روسیه خواست تا "آندره لوگووی" از اعضای سابق کا.گ.ب را برای دادن شهادت به انگلیس تحویل دهد، اما با خودداری روسیه از تحویل دادن لوگووی، مناسبات لندن و مسکو وارد دور تازه ای شد.

بر اساس این گزارش، لندن می گوید چهاردیپلمات روسی اخراج شده به نوعی از افسران سابق کا.گ.ب بوده و وجود آنها در انگلیس بر ضد منافع این کشور بوده؛ از همین رو اقدام به اخراج آنها کرده است.

اما در مقابل،روسیه بدون اشاره به موضوع چهار دیپلمات اخراج شده خود، این اتهامات را رد کرده و می گوید اگر لوگووی مرتکب گناهی شده باید در داخل روسیه محاکمه شود.

این درحالی است که روز دوشنبه "گوردون براون" نخست وزیرانگلیس براهمیت روابط لندن-مسکو تاکید کرده و خواستار گسترش آن شده بود.

براون که دوشنبه شب برای مذاکره با "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان وارد این کشور شده بود، تصریح کرد : روسیه و انگلیس باید برای حل شدن این مسئله همکاری خود را افزایش دهند ؛ ما از این نکته که همکاری بسیار کمی میان لندن و مسکو صورت گرفته ناراحتیم و امیدوارم هر چه سریعتر این مسئله حل شود.

در همین حال "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس با دفاع از عملکرد لندن در اخراج دیپلمات های روس در مجلس عوام اعلام کرد : اخراج این دیپلمات ها متناسب با عملکرد آنها بوده و اقدام ما برای آنها که در جریان امر قرار دارند توجیه پذیر است.

با این حال گفته می شود روسیه به شدت از اقدام انگلیس خشمگین است و اگر دیپلماسی در این میان راه به جایی نبرد باید منتظر رویکرد جدید روسیه و انگلیس در تقابل با یکدیگر باشیم ؛ رویکردی که ممکن است نشات گرفته از دیپلماسی جنگ سرد باشد.