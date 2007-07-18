کاهش 80 درصدی آمار متولدین مبتلا به تالاسمی ماژور در کشور

دکتر مینا ایزدیار در گفتگو با خبرنگار مهر، این وضعیت را در استان مازندران بین 10 تا 12 درصد اعلام کرد و افزود: خوشبختانه آمار متولدین مبتلا به تالاسمی ماژور(شدید) در کشور کاهش یافته است.

به گفته وی، آمار متولدین مبتلا به تالاسمی ماژور از 1500 تولد در سال، به 300 تولد کاهش پیداه کرده است.

ایزدیار با اشاره به اجرای برنامه مشاوره قبل و بعد از ازدواج در کشور طی سالهای اخیر، تصریح کرد: انجام آزمایش ژنتیک، یکی از راههای جلوگیری از تولد کودکان تالاسمی است که امروزه زوجین نسبت به انجام این آزمایش رغبت بیشتری از خود نشان می دهند.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته چنین مشاوره ها و آزمایش هایی ضروری نبود اما امروزه اگر پدر و مادر مبتلا به تالاسمی مینور، از وضعیت خود با خبر شوند، قطعا از تولد کودک مبتلا به تالاسمی ماژور جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران افزود: در صورتی که پدر و مادر از وضعیت جنین مبتلا به تالاسمی در هفته های اول بارداری مطلع شوند، امکان سقط فراهم است اما از هفته شانزدهم بارداری به بعد چنین امکانی فراهم نیست و باید شاهد تولد کودک مبتلا به تالاسمی ماژور بود.