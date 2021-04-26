هدفم ثبت بهترین نتیجه و رکوردشکنی در بازیهای پارالمپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد امیری ملی پوش دوومیدانی جانبازان و معلولین گفت: از نیمه فروردین ماه تمریناتم را با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در جزیره کیش زیر نظر مربی تیم ملی آغاز کردم تا آمادگی جسمانی ام را برای سومین مرحله رکوردگیری و مسابقات پارالمپیک توکیو افزایش دهم.

وی ادامه داد: رکوردگیری که آخر این ماه برگزار می شود، فرصت مناسبی است تا عملکردم را مورد ارزیابی قرار دهم. طبق برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی در حال حاضر تمریناتم را به صورت سبک انجام می دهم و برای مسابقات توکیو فشار تمرین ها بیشتر خواهد شد.

امیری افزود: به دلیل شیوع بیماری کرونا حدود یکسال مسابقات بین المللی برگزار نشد و رقابت های جایز بزرگ امارات فرصتی بود تا ارزیابی از عملکردم داشته باشم و وضعیت حریفانم را از نزدیک بررسی کنم.

پرتابگر تیم ملی دوومیدانی کشورمان عنوان کرد: همیشه برای کسب بهترین نتیجه و مدال تلاش کردم و اکنون هدفم در کنار ایستادن روی سکو نخست پارالمپیک، تغییر رکورد دنیا در این رویداد است.

دارنده مدال طلای مسابقات جایزه بزرگ فزاع اظهار داشت: در تمریناتم بارها رکوردهای خوبی را ثبت کردم اما شرایط مسابقه با زمان تمرین متفاوت است. به همین دلیل که تمام زمان ام را برای انجام تمریناتم گذاشتم و روی هدفم متمرکز هستم و می خواهم رکوردی فراتر از رکورد حریفانم ثبت کنم تا از افتخار آفرینان کاروان کشورم در آوردگاه بزرگ پارالمپیک باشم.

دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان امارات در پایان گفت: خوشبختانه با حمایت هایی که از سوی فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک صورت گرفته است در بهترین شرایط تمریناتم را در جزیره کیش انجام می دهم و از این جهت از مسئولین تشکر و قدردانی می کنم.