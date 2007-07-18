شرایط وام دانشجویان نابینا اعلام شد

مهدی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیر در آمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم دو نوع وام جدید را برای دانشجویان نابینا و دانشجویان متقاضی حج عمره به تصویب رسانده است. اعتبار این وامها از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان تامین شده است و از سال جاری به دانشجویان تعلق می گیرد.

وی اظهار داشت: این دو نوع وام به تمامی دانشجویان متقاضی در تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تعلق می گیرد.

مدیر در آمد صندوق رفاه دانشجویان گفت: وام به حج عمره دانشجویی تنها یک بار و بر اساس تقاضای دانشجویان به مبلغ 300 هزار تومان اعطا می شود و وام دانشجویان نابینا به مبلغ 200 هزار ریال در سال و 4 بار در طول تحصیل اختصاص می یابد که جهت خرید لوازم کمک آموزشی این دسته از دانشجویان قابل پرداخت است.

وی در خصوص نحوه پرداخت و بازپرداخت این وام ها افزود: پرداخت این وام ها مانند سایر وام ها بر اساس تقاضای دانشجویانی که از طریق دانشگاه به صندوق ارائه می شود، صورت می گیرد و بازپرداخت نیز مانند سایر وام ها پس از اتمام تحصیلات آغاز می شود.

به گزارش مهر ، 800 دانشجوی روشندل در دانشگاه های کشور تحصیل می کنند.