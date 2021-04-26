انتخاب قزوین به عنوان شهر خلاق کشور در حوزه تجسمی و خوشنویسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین محمد حسین اسماعیلی اظهار کرد: در مراسم مجازی اختتامیه معرفی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر که با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حسین خوشنویس دبیر علمی شهرهای خلاق و تعدادی از مدیران فرهنگی برگزار شد، ۶۰ شهر به عنوان شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر کشور معرفی شد که قزوین به عنوان شهر خلاق تجسمی و خوشنویسی انتخاب و معرفی شد.
اسماعیلی ادامه داد: طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر طرحی است که فعالیتهای هنری را شامل میشود و انجمنها، اصناف و هنرمندان عرصه فرهنگ و هنر در این طرح مشارکت میکنند. طرحی است که بر پایه آمایش، آموزش و پژوهش مستمر ایجاد شود. طرحی است که در لایههای درونی به مطالعات جدیدی در عرصه فرهنگ و هنر میپردازد.
وی افزود: این شبکه میتواند از ظرفیتهای فرهنگی و هنری برای توسعه اشتغال کشور کمک کند و در جلب گردشگری مؤثر باشد. شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر پدیدهای است که بر مبنای تحقق برنامهها احیا شده است که میتواند نهادهای مختلف را در کنار هم قرار دهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآور شد: در مجموع ۳۵۷ شهر از سراسر کشور متقاضی شرکت در شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر بودند که پس از ارزیابی مقدماتی ۱۴۲ شهر به مرحله نیمه نهایی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر رسیدند. از این میان ۶۰ شهر با عنوان شهرهای خلاق فرهنگ و هنر شناخته شدند که این شهرها شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر را تشکیل میدهند و قزوین به عنوان یکی از این شهرها میباشد.
وی در پایان گفت: رشتههای این شبکه شامل رشتههای ۱- هنرهای تجسمی شامل خوشنویسی، نقاشی، نگارگری، سفال و سرامیک، منبتکاری، نساجی، گرافیک، مسجمه سازی و گرافیک ۲- هنرهای نمایشی شامل تعزیه، تئاتر، نمایش خیابانی و میدانی، نمایش آئینی و سنتی، نمایشنامه و نمایش ۳- موسیقی، ۴- مد و لباس، ۵- صنایع سنتی، ۶- ادبیات، ۷- رسانه و مطبوعات ۸- سینما و بازیهای رایانهای، ۹- صنعت بستهبندی و چاپ است که قزوین در بخش تجسمی و خوشنویسی به عنوان شهر خلاق انتخاب و معرفی شد.
نظر شما